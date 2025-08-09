一堆人搞錯！魚刺、骨頭是「廚餘還垃圾」？環保局公布正解
你平常吃完魚後，魚刺會丟垃圾還是廚餘呢？新北市環保局在臉書表示，魚刺和骨頭都屬於「一般垃圾」，需裝入專用垃圾袋並交給循環垃圾車處理。
新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」表示，很多人以為吃剩的魚刺、肉骨頭就是熟廚餘，但事實上魚刺和骨頭並非廚餘，若分類錯誤，可能會刺傷養豬戶的豬，或是對人造成傷害，它們屬於一般垃圾，請裝專用垃圾袋交給循線垃圾車處理。
貼文一出後，有網友指出行政院農委會曾公告明令「禁用廚餘養豬」，質疑粉專的說詞，恐有導致「非洲豬瘟」的風險。對此，「新北i環保」小編也回應「目前中央並未禁止熟廚餘養豬，惟為防範非洲豬瘟發生，目前取得再利用檢核許可之養豬場，都須將熟廚餘經高溫蒸煮處理，溫度達90度以上且持續1小時後才可餵養豬隻」。
此外，「新北i環保」小編也重申，為了維護廚餘再利用效能，「骨頭、魚刺等均非屬廚餘品項，請落實垃圾分類，並以專用垃圾袋盛裝後交付垃圾車處理！」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言