快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

一堆人搞錯！魚刺、骨頭是「廚餘還垃圾」？環保局公布正解

聯合新聞網／ 綜合報導
你平常吃完魚後，魚刺會丟垃圾還是廚餘呢？示意圖／聯合報系資料照
你平常吃完魚後，魚刺會丟垃圾還是廚餘呢？示意圖／聯合報系資料照

你平常吃完魚後，魚刺會丟垃圾還是廚餘呢？新北市環保局在臉書表示，魚刺和骨頭都屬於「一般垃圾」，需裝入專用垃圾袋並交給循環垃圾車處理。

新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」表示，很多人以為吃剩的魚刺、肉骨頭就是熟廚餘，但事實上魚刺和骨頭並非廚餘，若分類錯誤，可能會刺傷養豬戶的豬，或是對人造成傷害，它們屬於一般垃圾，請裝專用垃圾袋交給循線垃圾車處理。

貼文一出後，有網友指出行政院農委會曾公告明令「禁用廚餘養豬」，質疑粉專的說詞，恐有導致「非洲豬瘟」的風險。對此，「新北i環保」小編也回應「目前中央並未禁止熟廚餘養豬，惟為防範非洲豬瘟發生，目前取得再利用檢核許可之養豬場，都須將熟廚餘經高溫蒸煮處理，溫度達90度以上且持續1小時後才可餵養豬隻」。

此外，「新北i環保」小編也重申，為了維護廚餘再利用效能，「骨頭、魚刺等均非屬廚餘品項，請落實垃圾分類，並以專用垃圾袋盛裝後交付垃圾車處理！」。

廚餘 垃圾車 環保局 非洲豬瘟 垃圾分類

延伸閱讀

喝茶小心4雷區！醫：不能「刮油」 喝錯時間恐胃痛、干擾鐵鈣吸收

不再怕颱風來菜價狂飆！專家教「超持久保存術」：可放3個月

補充高蛋白新選擇！醫師推「這1物」：素食者也能吃

心肌梗塞不只高血壓才有 醫示警：關鍵在這層血管「保護膜」

相關新聞

沈玉琳罹血癌「非一夕間冒出」 醫分享：日常保命6招

知名主持人沈玉琳證實罹患血癌，震驚各界。對此，醫師劉博仁指出，血癌並非一夕之間冒出來，生活中常見、卻容易忽略4大風險，並...

楊柳颱風最新各國預測路徑曝 賈新興：走向決定它的命運

楊柳颱風今天凌晨2時中心位置在關島北方860公里海面上，距離台北東方2280公里遠，以每小時13公里速度，向西北西進行。...

一堆人搞錯！魚刺、骨頭是「廚餘還垃圾」？環保局公布正解

你平常吃完魚後，魚刺會丟垃圾還是廚餘呢？新北市環保局在臉書表示，魚刺和骨頭都屬於「一般垃圾」，需裝入專用垃圾袋並交給循環垃圾車處理。

新聞眼／政府瞻前顧後 催生政策總是卡關

面對少子女化，專家直指政府應成立跨部會、直屬單位，但單就提振生育率與兒少保護，衛福部從人工生殖、凍卵補助、兒少專責單位等...

專家：搶救人口負成長 要靠生育與移民政策

生育率下降，少子女化早已是國安問題。高齡醫學專家、關渡醫院院長陳亮恭表示，搶救人口負成長，主要靠提振生育率和移民政策，日...

人口連續19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。