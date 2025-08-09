周末炎熱午後雷雨 專家曝楊柳颱風是否撲台這2天是關鍵

關注楊柳颱風發展和動向，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，從過去一天的發展來看，楊柳颱風在小環流的優勢下，強度穩定增強，今天清晨的雲圖上已經可以看到較為良好的外觀雲型結構，預估接下來24至48小時內，強度仍有繼續增強的空間，有機會來到中度颱風的等級。

吳聖宇表示，到了下周一受到高低層高壓之間風向、風速的差異影響，環境垂直風切有增強的趨勢，可能干擾楊柳颱風的發展，因此預估到下周一、下周二經過琉球以南、靠近台灣以東的過程中，強度將有逐漸減弱的趨勢。

環境垂直風切的增強，吳聖宇表示，主要原因是來自高低層高壓之間的影響，預估下周一起，位於日本南方海面的中低層太平洋高壓，將有逐漸向西伸展增強的趨勢，為楊柳颱風帶來偏東到東南風的駛流，帶動楊柳颱風往西北西甚至西北方向移動。

但是吳聖宇表示，同一時刻，大陸上有中高層南亞高壓中心東移的現象，導致中高層風向為偏東到東北風，將導致楊柳颱風面臨中低層往西北西、西北走，中高層卻要往偏西、西南走的情況。

而且中高層的東北風，要比中低層的東南風看起來又更強一些。他說，這種高低層之間的風向、風速的差異，就是所謂的高低層垂直風切增強，可能讓颱風原本呈現垂直的環流結構產生歪斜，出現高低層分離的現象，進一步造成颱風強度減弱。

吳聖宇表示，目前的預報資料大致都顯示，楊柳颱風下周一至下周三之間，強度可能會出現減弱的情況，後續如果中高層南亞高壓繼續向東移動，跟中低層的高壓中心上下重疊之後，高低層之間風向、風速的差異減小，垂直風切減弱，那麼楊柳颱風才有再重新增強的條件。

中間這段減弱的過程，吳聖宇表示，可能就會是楊柳颱風要採取哪一種路徑走向靠近、經過台灣附近的關鍵。

如果垂直風切過強，颱風高低層分離的情況明顯，吳聖宇表示，有可能就是颱風低層中心往西北西轉西北走向台灣東北方到東海一帶，但是高層深對流被往西、西南切離颱風中心附近，颱風強度將會明顯減弱，甚至有可能在靠近台灣東北方海域時減弱為熱帶性低氣壓或逐漸消散。

相對的，吳聖宇表示，如果垂直風切沒有那麼強，楊柳颱風就還可以保持一定的結構跟強度，高低層不會明顯的分離開來，甚至足以撐過垂直風切增強的時間後，環境條件好轉，強度還有機會再重新發展起來。而且整個路徑上就會比較偏西，低層環流中心跟著高層深對流雲團向西發展，這樣子的情境下，颱風就會更靠近台灣陸地，對台灣的威脅也會比較大。

吳聖宇表示，現在的預報模式，對於這兩種情境的預報機率，大約是一半一半，仍然沒有辦法看出比較明確的傾向，一直到明天明天可能都還是觀察期。關鍵在於下周一、下周二垂直風切對於颱風干擾的程度。至於高壓的強度則應該都是呈現增強的趨勢，尤其是下周一之後，高壓應該是呈現逐漸增強的趨勢，因此如果楊柳颱風減弱的狀況不明顯，下周三、下周四要特別注意楊柳颱風可能對台灣造成的影響。

在楊柳颱風影響台灣之前，今明兩天是太平洋高壓相對稍弱的時候，吳聖宇表示，因此預報顯示午後雷雨將會變得比較明顯，今天中南部山區就有機會出現較大的午後雷雨，明天各地山區都有機會出現午後大雷雨，平地部分也會受到影響。

溫度方面則是相當的炎熱，吳聖宇表示，各地高溫普遍上看32至35度，西半部局部地區有36度以上甚至37至38度的高溫發生機會。

吳聖宇表示，下周一、下周二太平洋高壓會逐漸增強，午後雷雨發生的情況可能會稍微縮減，但還是有局部大雷雨出現的機會，仍要留意。

下周三、下周四的天氣，吳聖宇表示，就要看楊柳颱風的變化情況而定，下周五到下周末颱風離開，後續太平洋高壓接手，應該又會回到夏季型午後雷雨、高溫炎熱的天氣型態。