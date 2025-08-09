人口連19月負成長...七夕近阿管處攜手月老祖廟辦拋繡球

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處主辦年度品牌活動「阿里山23.5浪漫Sense」，本月底與嘉邑大福興宮月老祖廟攜手推出全新聯名企劃-「月老祈福．一球定情」活動。記者魯永明／翻攝
阿里山國家風景區管理處主辦年度品牌活動「阿里山23.5浪漫Sense」，本月底與嘉邑大福興宮月老祖廟攜手推出全新聯名企劃-「月老祈福．一球定情」活動。記者魯永明／翻攝

內政部公布最新戶口統計，截至7月人口總數2333萬7936，連19個月負成長，歷年未見這麼長負成長，朝野立委都認為這是國安危機，少子化現象國人關切；為促成良緣，助適婚男女早日脫單，阿里山國家風景區管理處與嘉市嘉邑大福興宮月老祖廟，月底周休假日30、31日攜手推出「月老祈福．一球定情」，拋繡球活動。

嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，2月9日西洋情人節前夕，舉辦拋繡球招親大會，廟前廣場搭起3層樓高的舞台，吸引600名22至45歲未婚男女參加，鼓勵男女青年尋覓良緣結婚，月老祖廟10年前舉辦未婚聯誼活動，今年擴大古禮招親拋繡球，參加青年說，雖現今網路交友發達，但線下認識更有溫度。

七夕將至，觀光署阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）主辦年度品牌活動「阿里山23.5浪漫Sense」，特別與嘉邑大福興宮月老祖廟攜手推出全新聯名企劃—「月老祈福．一球定情」活動，將傳統民俗注入創意觀光，打造一場跨越時空、甜蜜升溫的戀愛盛事。

阿管處說，在位處北緯23.5度、陽光與雲海交織的浪漫嘉義，拋繡球不只是遊戲，更是「把幸福拋給對的人」的祈願儀式。參與者現場可體驗拋繡球互動，成功「接住愛情」者，可獲得阿里山×嘉邑大福興宮月老祖廟聯名祈福紅線，完成活動者還有機會獲得超過萬元金飾擺件。

大福興宮月老祖廟指出，與阿管處攜手是傳統信仰與現代旅遊的嶄新融合，透過拋繡球活動，希望讓月老牽線之力，延伸至每位來阿里山旅人心中。

月老祈福．一球定情活動日期：30日周末、31日周日下午5時至5時30分，活動地點：阿管處對面牛埔仔愛情大草原，參加方式：網路線上報名

嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，2月9日西洋情人節前夕，舉辦拋繡球招親大會，廟前廣場搭起3層樓高的舞台，吸引600名22至45歲未婚男女參加。圖／嘉市府提供
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，2月9日西洋情人節前夕，舉辦拋繡球招親大會，廟前廣場搭起3層樓高的舞台，吸引600名22至45歲未婚男女參加。圖／嘉市府提供

