楊柳颱風最新各國預測路徑曝 賈新興：走向決定它的命運

楊柳颱風今天凌晨2時中心位置在關島北方860公里海面上，距離台北東方2280公里遠，以每小時13公里速度，向西北西進行。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目前它的七級風平均暴風半徑100公里，未來12至24小時雖還有略增加的機會，七級風暴風半徑從100公里擴大至120公里，到下周一至下周二大致上就是極限了，擴大至150公里，近中心最大風速每秒28公尺。

「楊柳颱風的走向，決定它的命運」，賈新興表示，超過北緯20度以北，環境條件差，相對地減弱快；走向偏南，環境條件佳，能以續命。

賈新興表示，綜合氣象署、各國官方以及歐洲模式、美國模式及英國模式預報路徑，均顯示往北走的趨勢。因此下周一它的位置以及預報資訊就非常關鍵，這次各AI模式預測路徑相對略偏南一點，所以又是一場電腦模式模擬和AI預報的擂台賽。