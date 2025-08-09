快訊

沈玉琳罹血癌「非一夕間冒出」 醫分享：日常保命6招

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
沈玉琳（右）在醫院度過父親節。圖／摘自臉書
沈玉琳（右）在醫院度過父親節。圖／摘自臉書

知名主持人沈玉琳證實罹患血癌，震驚各界。對此，醫師劉博仁指出，血癌並非一夕之間冒出來，生活中常見、卻容易忽略4大風險，並分享日常應從吃、睡、壓力、毒素等面向，做好6件事，守住免疫系統的防線。

劉博仁在營養功能醫學醫師在臉書粉專上PO文表示，血癌並不是一夕之間冒出來，白血球原本是保護人體的免疫大軍，當基因出錯、開始失控增生，導致容易感染、瘀青、出血、長期疲倦、臉色蒼白。

劉博仁指出，關鍵問題是我們的生活方式，有沒有在「默默推壞細胞一把」？生活中常見、卻容易忽略的六大風險，包括一、飲食太加工、太甜、太油；二、睡眠不足、作息混亂；三、長期壓力大；四、燃燒物、農藥、菸害等毒素暴露。

劉博仁分享，日常可以立刻做的6件事：

1. 去加工、加原型：每天至少一半盤子是蔬果，全穀、優質蛋白，少喝含糖飲、少吃炸物與碳烤。

2. 睡覺當治療：固定上床時間，最好晚上11點前入睡，睡夠7小時。

3. 壓力要每天「洩洪」：運動、走路、呼吸、冥想、音樂、畫畫都可以。

4. 減少苯暴露：裝修後開窗排風、溶劑戴防護、烹飪加強排煙。

5. 聰明選用品：減少塑膠容器加熱、選天然成分的清潔與護理品。

6. 遠離菸害：不吸菸，也避免二手菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

知名主持人沈玉琳證實罹患血癌。圖／本報資料照片
知名主持人沈玉琳證實罹患血癌。圖／本報資料照片

