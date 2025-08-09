楊柳路徑大幅北修500公里 颱風論壇：還沒有到完全放心的時候
楊柳颱風路徑大幅北修，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，過去36小時，預報大幅往北修了快四五百公里，這和楊柳發展比預期弱太多有關係，修正後最新的預報，就是北部海面往西行進。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳是個小颱風，核心很集中，如果能擦邊閃過去，幾乎就是全部閃過，若照目前這個預測走，「那就是閃過去了，頂多外圍環流讓北部、宜蘭下雨」。
但是，「還沒有到完全放心的時候」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為台灣陸地還在誤差範圍內，它距離這麼近，繼續觀察為宜。因為是小颱風，這次離的比較遠的中南部，感受就很有限了，也沒有什麼西南氣流，這樣走，平安下莊機會很大。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
