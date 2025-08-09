今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折
太平洋高壓影響，今天各地為晴朗酷熱的盛夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天紫外線強，要注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。北部23至38度、中部24至36度、南部25至37度、東部23至36度。
明天至下周二各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；吳德榮表示，南方水氣略增、大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。下周三至下周五水氣增多，但各地的天氣，還得視楊柳颱風的強度、路徑而定，需再觀察。
至於颱風動態，吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均，調整為下周三、下周四通過台灣北部海面，個別模擬路徑則在兩側、相當分散；模擬強度則因逐漸進入垂直風切大的環境，半途減弱、甚至夭折的系集成員增多。
他說，歐洲模式系集模擬暴風圈侵襲機率圖則顯示，楊柳颱風侵襲的機率稍降至20%至30%。由於各國最新模式都還在調整，楊柳颱風是否直接侵台，還有變數，需密切觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
