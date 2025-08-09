持續酷熱今水氣增 大台北、中南部午後雷陣雨 楊柳颱風最新路徑曝

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天各地大多為多雲到晴，西半部地區可達34、35度高溫，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷有出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，注意防曬並多補充水分。聯合報系資料照片
今天各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，今天東半部地區高溫約31至33度，西半部地區可達34、35度，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷有出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，注意防曬並多補充水分；澎湖27至31度、金門27至33度、馬祖27至32度。

第11號輕度颱風楊柳，今天凌晨2時中心位於在關島北方860公里的海面上（台北東方2280公里的海面上），未來朝西移動接近台灣東方外海，其路徑及強度仍有不確定性，密切觀察。

周日至下周二太平洋高壓稍減弱，台灣環境水氣稍增多，降雨機率增加，清晨至上午沿海地區有陸風、環境風輻合，在嘉義以南地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，尤其10日、11日西半部山區及近山區並有局部短延時豪雨發生的機率。

下周三、下周四楊柳颱風逐漸接近台灣，受到颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；下周四南部地區亦有局部短暫陣雨。

下周五南部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周六南部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。8月17日、18日各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

楊柳颱風今天凌晨2時中心位於在關島北方860公里的海面上（台北東方2280公里的海面上），未來朝西移動接近台灣東方外海，其路徑及強度仍有不確定性。圖／取自中央氣象署網站
