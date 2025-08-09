楊柳颱風會不會來台灣？ 天氣風險：取決於它的強度

楊柳颱風目前預報仍然很分歧。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，楊柳颱風會不會來台灣，取決於它的強度。

天氣風險公司說，如果颱風增強快速，能在下周一、周二撐過沖繩東南方海面的「強風切」區域，下周四颱風靠近的機會就大增。反之如果颱風增強有限，就有可能在接近的過程減弱甚至消散，殘餘環流沿著高壓邊緣往北漂走。還不用緊張，但要開始留意楊柳颱風的預報變化。

天氣趨勢，天氣風險公司說，短期內，台灣天氣仍以高溫炎熱、午後雷陣雨為主，局部地區氣溫上看36至38度，外出應防曬、防中暑。下周三至下周四天氣則視楊柳動態而定。下周五起太平洋高壓可望重建，恢復典型夏季天氣。