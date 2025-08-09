快訊

大學生近半念科技 語文學門明顯衰退 商管、餐旅也減少

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風會不會來台灣？ 天氣風險：取決於它的強度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

楊柳颱風目前預報仍然很分歧。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，楊柳颱風會不會來台灣，取決於它的強度。

天氣風險公司說，如果颱風增強快速，能在下周一、周二撐過沖繩東南方海面的「強風切」區域，下周四颱風靠近的機會就大增。反之如果颱風增強有限，就有可能在接近的過程減弱甚至消散，殘餘環流沿著高壓邊緣往北漂走。還不用緊張，但要開始留意楊柳颱風的預報變化。

天氣趨勢，天氣風險公司說，短期內，台灣天氣仍以高溫炎熱、午後雷陣雨為主，局部地區氣溫上看36至38度，外出應防曬、防中暑。下周三至下周四天氣則視楊柳動態而定。下周五起太平洋高壓可望重建，恢復典型夏季天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

楊柳颱風預報仍然很分歧。ECMWF系集預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
楊柳颱風預報仍然很分歧。ECMWF系集預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

風險 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風路徑北修 專家曝關鍵原因 1情形可能減弱消散

楊柳颱風路徑往北修正 下周二將抵達台灣東南側外海

楊柳颱風接近「台灣東方海域」機會中等偏高 觀察能否撐過強風切區

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

相關新聞

人口連續19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表...

專家：搶救人口負成長 要靠生育與移民政策

生育率下降，少子女化早已是國安問題。高齡醫學專家、關渡醫院院長陳亮恭表示，搶救人口負成長，主要靠提振生育率和移民政策，日...

新聞眼／政府瞻前顧後 催生政策總是卡關

面對少子女化，專家直指政府應成立跨部會、直屬單位，但單就提振生育率與兒少保護，衛福部從人工生殖、凍卵補助、兒少專責單位等...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

太平洋高壓影響，今天各地為晴朗酷熱的盛夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

持續酷熱今水氣增 大台北、中南部午後雷陣雨 楊柳颱風最新路徑曝

今天各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。