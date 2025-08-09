楊柳颱風路徑北修 專家曝關鍵原因 1情形可能減弱消散

輕度颱風楊柳下周是否影響台灣天氣，目前變數仍大。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，傳統物理模式持續認為強垂直風切將會干擾楊柳颱風發展，這樣的情況也反應到官方作業單位的主觀路徑預報上，中央氣象署認為下周一起楊柳逐漸減弱，預報路徑也在過去3次的預報中一路往北調整，日本氣象廳則是直接認為楊柳不會有明顯增強，一路偏弱，路徑預報也一路往北調整，也是幾個東亞國家單位中預報最北邊的一個。

他說，楊柳颱風未來發展愈弱，或是受垂直風切影響減弱愈明顯，則路徑會愈偏北，趨向台灣以東到東北方海面，甚至有可能在靠近台灣以東後就逐漸減弱消散。

吳聖宇表示，反之如果保持一定強度，甚至在撐過強垂直風切的干擾後而再度增強，那麼路徑就會比較偏南，走向巴士海峽到台灣南端一帶，然後繼續往南海走，目前歐洲中期天氣預報中心的AI修正預報就是這樣的預測，因此未來這兩天楊柳實際的發展情況，還有預報的調整情況都很值得持續注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。