快訊

大學生近半念科技 語文學門明顯衰退 商管、餐旅也減少

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

楊柳颱風路徑北修 專家曝關鍵原因 1情形可能減弱消散

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
楊柳颱風的路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
楊柳颱風的路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

輕度颱風楊柳下周是否影響台灣天氣，目前變數仍大。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，傳統物理模式持續認為強垂直風切將會干擾楊柳颱風發展，這樣的情況也反應到官方作業單位的主觀路徑預報上，中央氣象署認為下周一起楊柳逐漸減弱，預報路徑也在過去3次的預報中一路往北調整，日本氣象廳則是直接認為楊柳不會有明顯增強，一路偏弱，路徑預報也一路往北調整，也是幾個東亞國家單位中預報最北邊的一個。

他說，楊柳颱風未來發展愈弱，或是受垂直風切影響減弱愈明顯，則路徑會愈偏北，趨向台灣以東到東北方海面，甚至有可能在靠近台灣以東後就逐漸減弱消散。

吳聖宇表示，反之如果保持一定強度，甚至在撐過強垂直風切的干擾後而再度增強，那麼路徑就會比較偏南，走向巴士海峽到台灣南端一帶，然後繼續往南海走，目前歐洲中期天氣預報中心的AI修正預報就是這樣的預測，因此未來這兩天楊柳實際的發展情況，還有預報的調整情況都很值得持續注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風「小環流、結構扎實」 專家估轉中颱 預報趨勢類似薇帕

還沒停！吳聖宇：今台中以南仍有豪大雨 大台北桃園午後恐大雷雨

中南部大雨還沒結束！吳聖宇：周六起恐出現第二輪降雨高峰

竹節草颱風外圍西南風影響 吳聖宇：今晚起台中以南再一波強降雨

相關新聞

人口連續19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表...

專家：搶救人口負成長 要靠生育與移民政策

生育率下降，少子女化早已是國安問題。高齡醫學專家、關渡醫院院長陳亮恭表示，搶救人口負成長，主要靠提振生育率和移民政策，日...

新聞眼／政府瞻前顧後 催生政策總是卡關

面對少子女化，專家直指政府應成立跨部會、直屬單位，但單就提振生育率與兒少保護，衛福部從人工生殖、凍卵補助、兒少專責單位等...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

太平洋高壓影響，今天各地為晴朗酷熱的盛夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

持續酷熱今水氣增 大台北、中南部午後雷陣雨 楊柳颱風最新路徑曝

今天各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。