健康你我他╱規畫財務、規律運動 拒當困老族

透過「退休準備指標」做了詳細檢測，跟前幾年相較，健康大不如前，財務向下墜，有了大缺角。必須針對健康及財務重新規畫，讓退休力增強，而不至淪落「困老族」。

從職場退休，要開始攢養老金，孩子要出國留學，為讓孩子完成夢想，只好將手邊的資源投入，養老金再慢慢存。

擔心退休金不夠用，想另闢財源，聽說股市獲利最快，鬼迷心竅，什麼都不懂就踏進股市，每一種投資都有風險。經過5年的洗禮—慘賠，毅然退出。做不到開源，只能節流了。亡羊補牢，時猶未晚，省掉不必要的開銷，每個月存些錢，積少成多，才能擁有「財務安穩」的生活保障。

身體健康隨著老化亮紅燈，醫療費用倍增，很多醫療需自費，譬如植牙、置換人工膝關節，花費驚人。深刻體悟健康才是幸福人生的基礎，財富不能當永久的朋友，但健康卻是永久的財富。

改善不良的生活習慣，均衡飲食及規律運動。我用汗水換取了健康，讓運動成為一種生活習慣，就能開出燦爛的花朵，結出美好的果實。發現體力、精神都變好了，只有健康能勝過其他的幸福，健康的鑰匙在自己手裡，是一輩子最有價值的投資。