健康你我他╱規畫財務、規律運動 拒當困老族

聯合報／ 文．圖／吳芳枝（中市北屯）
透過「退休準備指標」做了詳細檢測，健康大不如前，財務向下墜，有了大缺角。圖／讀者提供
透過「退休準備指標」做了詳細檢測，跟前幾年相較，健康大不如前，財務向下墜，有了大缺角。必須針對健康及財務重新規畫，讓退休力增強，而不至淪落「困老族」。

從職場退休，要開始攢養老金，孩子要出國留學，為讓孩子完成夢想，只好將手邊的資源投入，養老金再慢慢存。

擔心退休金不夠用，想另闢財源，聽說股市獲利最快，鬼迷心竅，什麼都不懂就踏進股市，每一種投資都有風險。經過5年的洗禮—慘賠，毅然退出。做不到開源，只能節流了。亡羊補牢，時猶未晚，省掉不必要的開銷，每個月存些錢，積少成多，才能擁有「財務安穩」的生活保障。

身體健康隨著老化亮紅燈，醫療費用倍增，很多醫療需自費，譬如植牙、置換人工膝關節，花費驚人。深刻體悟健康才是幸福人生的基礎，財富不能當永久的朋友，但健康卻是永久的財富。

改善不良的生活習慣，均衡飲食及規律運動。我用汗水換取了健康，讓運動成為一種生活習慣，就能開出燦爛的花朵，結出美好的果實。發現體力、精神都變好了，只有健康能勝過其他的幸福，健康的鑰匙在自己手裡，是一輩子最有價值的投資。

退休 運動 財務

相關新聞

人口連續19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表...

專家：搶救人口負成長 要靠生育與移民政策

生育率下降，少子女化早已是國安問題。高齡醫學專家、關渡醫院院長陳亮恭表示，搶救人口負成長，主要靠提振生育率和移民政策，日...

新聞眼／政府瞻前顧後 催生政策總是卡關

面對少子女化，專家直指政府應成立跨部會、直屬單位，但單就提振生育率與兒少保護，衛福部從人工生殖、凍卵補助、兒少專責單位等...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

科普好健康／兒童急性骨髓性白血病 初期易發燒、出血、瘀青

兒童急性骨髓性白血病（AML）是一種源自於血液系統的癌症，發生在骨髓裡。骨髓是骨頭裡面負責製造血液的地方，當兒童得了這種...

非聽不可／蔬醒永續生活 蔬食料理徵件競賽

報名：即日起至8月25日（日） 洽詢：02-8692-5588轉5616

