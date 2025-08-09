愛肝達人站╱子曰：「盍各言爾『痔』？」到底怎麼回事？

「子曰：『盍各言爾志？』」這是孔子勉勵學生的一句名言，路人皆知。意思是：「你們每個人來說說自己的志向吧！」古代老師鼓舞人心，盼學生成為有為之士。

但如果孔子活在今日，又是一位腸胃科醫師，面對滿滿求診的現代上班族病人，可能就會語重心長地說：「盍各言爾『痔』？」——你們啊，不如說說自己的痔瘡吧！

古人日出而作、日入而息，白天下田耕作、動來動去，不太會長痔瘡；但現代人整天坐著，從早坐到晚，坐在辦公桌前滑鼠鍵盤齊飛，屁股下肢不動如山。久而久之，肛門血液循環不良，壓力集中，於是痔瘡慢慢無形中形成。

痔瘡這種病，只發生在人類身上。為什麼？因為人是直立動物，而地心引力又是公平的，血會往下流，肛門剛好位在人體最底部。長時間坐著、又常便祕或用力排便時，肛門周圍的靜脈叢就容易瘀血、擴張，久了就變成痔瘡。若大便太硬太粗，就可能把腫脹的血管撐破，就會出現便血、發炎，甚至細菌感染，形成膿瘍或廔管。

痔瘡依位置不同，分為內痔與外痔。內痔長在肛門內，初期不痛但易出血；外痔長在肛門口，可能腫脹疼痛如坐針氈。每個人的「痔」不一樣，難怪孔子會問：「盍各言爾痔！」

痔瘡雖常見，但有痔瘡的人卻常因此而誤了大事。

很多人以為便血就是痔瘡，結果錯過了大腸癌的黃金治療時機。事實上，大腸癌初期最常見的症狀之一就是便血，而且現在大腸癌已經多年高居國人癌症發生率之冠。不少病人本來就有痔瘡，看到便血就自己「歸痔」，殊不知「禍從腸出」，等到發現是癌症時，往往已經太晚。

那怎麼辦？除了大便潛血檢查，有懷疑時應抽血檢查CEA（癌胚抗原），若指數升高，就要警覺是否為大腸癌、胰臟癌或肺癌等警訊。不過，最保險的方法還是做大腸鏡檢查。現在的檢查大多在麻醉下進行，一覺醒來，檢查完畢，連痛都沒感覺，不再是以前那種痛到翻白眼、嚇得魂飛魄散的經驗。

所以說，人生在世，除了要立志，也要關心自己的「痔」。偶爾讀讀《論語》，吸收古人智慧；但若是「有志難伸」，坐立難安，也該看看醫師，用現代醫學好好處理。這樣，身體無礙，志向才能遠大，人生也就更五彩繽紛了。

