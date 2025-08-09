科普好健康／兒童急性骨髓性白血病 初期易發燒、出血、瘀青

兒童急性骨髓性白血病（AML）是一種源自於血液系統的癌症，發生在骨髓裡。骨髓是骨頭裡面負責製造血液的地方，當兒童得了這種疾病時，骨髓會產生許多不成熟的白血球，會擠壓到正常的血球成熟及生長，讓孩子變得容易生病、貧血，或有出血、瘀青的情況。

體重減輕臉色白 就要注意

孩子剛開始生病時，可能會出現發燒不退、常感冒或感染；臉色蒼白、易疲倦、活動力變差；易瘀青或流鼻血、牙齦出血；骨頭或關節疼痛；肚子、脖子或眼睛周圍摸到腫塊；體重減輕、食欲變差等症狀，如果持續不改善，應盡快就醫檢查。

當醫師懷疑孩子可能有白血病時，會安排進行抽血和骨髓檢查。骨髓檢查是從骨頭中取出一點骨髓，送到實驗室染色看骨髓裡面的細胞是不是異常，進一步做染色體或基因的分析，了解是否為白血病以及哪一種亞型，以幫助醫師決定治療方式。

不同分類 化療反應、復發機率皆異

兒童急性骨髓性白血病分數種不同的型態亞型，不同亞型的AML，對化療反應和復發機率都不同。常見AML分類如下：

一、形態分類

利用顯微鏡觀察骨髓中的白血病細胞，根據細胞的外型、成熟程度來區分。常見類型如下：

M0-M2：骨髓系細胞性白血病，骨髓中有許多骨髓芽細胞。

M3：急性前骨髓性白血病（APL），這型容易出血，有標靶藥物，治療成效通常很好。

M4：混合型白血病，有骨髓系細胞與單核系細胞特徵。

M5：單核球型白血病，常見於較年幼孩子，可能影響牙齦與皮膚。

M6/M7：罕見的紅血病與巨核細胞白血病。

二、基因分類

近年白血病細胞內部的「基因變異」與「染色體異常變化」可被檢測出來。常見重要分類如下：

好預後型（較容易治療、復發率低），如RUNX1::RUNX1T1/t(8;21)、CBFB::MYH11/inv(16)、PML::RARA/t(15;17)等。這些病人對化療反應佳，有些甚至不用骨髓移植就可以痊癒。

中間預後型（大部分AML屬於這型），如KMT2A::MLLT1/t(9;11)或基因沒有明顯好或壞的變化。治療上需要密切監測MRD（微小殘留病灶），按情況調整療程。

不良預後型（較難治療、復發機會高），有特定的染色體變異或基因突變如MLL-r。這類型可能要更積極治療，例如加入標靶藥物或考慮骨髓移植。

兩階段治療 注意微小殘留病灶

AML的治療通常分兩個階段，第一階段引導緩解期：化療幫助清除血液和骨髓中的癌細胞，讓病情進入穩定，多使用兩個化療療程。第二階段鞏固期：當白血病細胞變少後，繼續進一步的化療或做骨髓移植，幫助徹底清除殘留的癌細胞，降低復發機會，多使用三至四個化療療程。

有些高風險的病人，可能需要進行造血幹細胞移植，也就是骨髓移植。這會從相容的捐贈者身上取出健康的造血幹細胞，取代病人已經受損的骨髓功能。

AML的治療過程通常較長，且可能出現一些副作用，包括：惡心、嘔吐、掉頭髮、免疫力下降，容易感染、口腔潰瘍、肚子不舒服、長期可能會影響生長、荷爾蒙、或生育功能，因此，治療完成後仍需要長期追蹤與定期檢查。

即使孩子經化療後，抽血或骨髓檢查顯示癌細胞已看不到了，其實身體裡還可能藏有少量白血病細胞，肉眼或一般檢查無法發現，這種情況稱為「微小殘留病灶」（簡稱MRD）。這些殘留的癌細胞雖然很少，但仍有機會在未來重新生長，讓疾病復發。

因此，MRD是觀察病人治療反應與預測復發風險的重要工具。如果MRD檢查是陽性（仍找到癌細胞），將來復發機率較高，會建議給予強化的治療，例如增加化療次數、使用標靶藥物，或考慮骨髓移植。

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉。圖／葉庭吉提供

居家照護注意事項

1.少到人多地方，避免感染

2.注意傷口保護，避免碰撞或跌倒

3.多喝水、均衡飲食、適度運動

4.規律回診、抽血檢查、追蹤身體狀況

5.關心孩子的情緒，協助他們面對治療過程