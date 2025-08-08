健康永續行動家／公益保護兒少 陳建宗定期關懷年輕醫護

「永續不只在硬體，也需要從軟體著手」。林口長庚院長陳建宗說，醫療永續的軟體關鍵在於人，除了改善職場環境、替醫護加薪、引進ＡＩ成為醫護助手，長庚投入公益的費用，每年以「億元」為單位，去年投入七億多元推動如兒少保護計畫、運動醫學、燒燙傷照顧、偏鄉巡迴等，「取之社會、用之社會」，回饋社會。

陳建宗說，社會公益是長庚長期推動項目，他延續這項優良傳統，社會公益有三大主軸：醫療、保健和關懷，長期推動專案如兒少保護計畫，推動建設兒少保護中心、自立少年生活扶助暨社區據點弱勢兒少關懷、偏鄉兒童健康關懷等，期待台灣的孩子們能遠離兒虐，快樂長大。

醫院人力結構中，最重要的是醫護人員。陳建宗說，現在少子化，無論醫師或護理師，生命中能一起討論人生困境或一起前行的同伴人數變少，加上年輕醫護人員對心理健康愈來愈重視，近年也要求科系主任或指定人員成為新醫師的導師，定期關懷並協助他們人生度過困境。

陳建宗表示，這些投資項目都不是一、兩年就能看得見結果，而是需要花好幾十年，才能看見善的循環，長庚醫院也將持續肩負這項使命。