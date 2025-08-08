聽新聞
健康永續行動家／陳建宗領軍節能減碳 省電限水、無紙化

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
林口長庚醫院院長陳建宗（中）曾獲二○一八年度醫療典範獎。圖／陳建宗提供
陳建宗是整形外科的革新者，也是醫療永續的實踐者，當初將「微創」概念帶進整形外科，如今他成為全台床數最多的林口長庚院長，不只關注病患傷口，更關心醫療運作、制度永續。他領軍推動節能減碳、綠色採購、電子病歷交換等，過去醫界認為的瓶頸，他讓長庚成為帶頭改變的領頭羊，「當你選擇行醫，代表這輩子不能只顧自己」。

從手術室、病房、行政區，再到雨水回收、綠色採購，陳建宗說，長庚醫院推動的節能減碳，不只看得見的要省，看不見的也是他們節能重點。每家醫院初步推動節能減碳，通常都從「省電」下手，最先被改變的就是「照明」，他們如同其他醫院，引進ＬＥＤ照明，但很快發現醫院廿四小時運作，即使引進ＬＥＤ燈，省下的電也有限。

陳建宗說，發現問題後，院內決議投資數千萬，重新設計院內電力調控系統，讓ＡＩ協助計算院內照明運用時間，找出尖峰與非尖峰時刻，所有區域處於非尖峰時刻，將啟動非常態照明，有人經過時，照明才會開啟，且並非瞬間啟動電源，而是「微波照明」，亮度隨著人經過時逐步調高，精準運用能源。

陳建宗帶領長庚推動節能減碳，不只看得見的要省，看不見的也是節能重點。記者侯永全／攝影
手術室則以「集中區域」運用電力，陳建宗說，以前各科畫分各自手術室，為了節能，如果當天手術沒有排滿，會把所有科別集中在同一區域，不讓整層樓同時全亮。光是節電，二○二三年到二○二四年就省了逾四一五萬度。

水資源管理，院內所有洗手設備都裝上限水裝置，避免出現「大水沖小手」的浪費，新舊大樓皆有設置雨水回收系統，供應馬桶沖洗與清潔用途，落實水資源再利用。

陳建宗說，長庚無紙化率達百分之九十九點九，手術同意書已採電子簽章，只保留極少數公文用紙本，還差百分之零點一，是與他院溝通時，部分醫院還是需要紙本。例如院內積極推動ＦＩＲＥ格式電子病歷，但患者請領保險或轉院，還是得把病歷印出來，待全國醫療院所病歷全面電子化，無紙病歷時代即將來臨。

