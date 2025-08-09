聽新聞
健康永續行動家／林口長庚院長陳建宗 帶使命堅守醫學中心

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
醫療產業面臨缺工潮，陳建宗院長以調薪、投資導入AI協助臨床工作，盡量拖延全面缺工潮的腳步。記者侯永全／攝影
醫療產業面臨缺工潮，陳建宗院長以調薪、投資導入AI協助臨床工作，盡量拖延全面缺工潮的腳步。記者侯永全／攝影

外科曾是醫學生擠破頭想爭取的科別，如今卻成為逃亡潮最嚴重的血汗科，唯整形外科有醫美紅利，仍受醫學生青睞。投身整形外科卅年的林口長庚院長陳建宗說，醫美快速發展，時不時有人問他，「要不要去做醫美？」他選擇留在醫院，他說，有一群人願意留在醫學中心，都是想做不一樣的事，有著對自我的使命感，而他也是。

陳建宗還是醫學生時，就對外科產生高度興趣，當時沒有鎖定要走哪一種外科，直到在醫院輪訓時，對整形外科產生興趣。當時整外剛成立，是所有外科次專科中，最不涉及疾病的科別，相較下不需直接面對生死，且幫助患者重建外觀，可獲得立即的成就感。當年根本沒想到，因為大家對「美」的需求提高，整形外科成為醫療金雞母。

師承羅慧夫 整形外科注重細節

陳建宗說，整形外科當時處理的大多是因車禍、工地意外等，造成顏面、肢體嚴重損傷的患者，以前外科技術「粗枝大葉」，大醫師就是要開大刀，傷口愈大，技術愈好。那時他在長庚創院院長、顱顏整形權威羅慧夫醫師指導下，格外注重細節，也發現整形重建沒有標準答案，必須不斷思考與突破。

後來內視鏡發展，小傷口概念引進外科，陳建宗開始進行「小傷口」顱顏手術，那個年代幾乎沒人嘗試，他利用內視鏡執行眼眶內壁骨折修復，於是在一個剛發展的次專科中，遇上他這樣好奇的醫師，研發出國內最早的顱顏微創技術，需要全臉重建的患者，經他的巧手改善，幾乎看不到傷口。

赴日學技術 自己研發手術器材

將顱顏手術帶入「微創」世界後，陳建宗狂熱地想著如何精進技術，跑去日本學習，為了打造「最小傷口」，在沒有任何醫療器械的幫助下，很多手術器材甚至必須自己研發。現在回想，研發新手術非常有趣，他也如其他外科醫師一樣，很享受過程，從開始到結束，就像是製作作品，需要專注才能把事情做好。

在外科走跳卅多年，仍遇過醫療糾紛，某次一位斷指患者被送到醫院，陳建宗為重新接回斷指，找尋患者體內適合的血管，但經過三個多小時仍找不到，最後僅能無奈截肢。順利保住一命的患者，離院時雖向醫療團隊說謝謝，但出院沒有多久就對他提告，認為是醫師疏失，「這是我最挫折的時候」。

陳建宗說，近十多年來，醫師開始不願投入急重難症科別，原因、理由他皆能理解，他選擇繼續留在醫學中心奮鬥，是帶著使命前行。老師羅慧夫教會他許多技術，他也期盼跟著老師腳步作育英才。

動醫美手術 規定麻醉醫師在旁

台灣醫美快速崛起，卻衍生出各種亂象，他也以整形外科醫學會理事長的身分，攜手衛福部制定規定，風險高的隆乳、削骨、大量抽脂手術等八類醫美手術，明定施行手術醫師資格，且執行手術時，一定要有麻醉專科醫師在旁執行，才能確保患者安全。

林口長庚是全台床數最多的醫學中心，陳建宗說，人才流失，除了急重難症科別較容易遇到醫療糾紛，也與台灣人口結構有關，少子化無法讓足夠的人進入職場，醫療產業和其他產業一樣面臨缺工潮。現階段能做的就是提升工作環境，例如將薪水拉到一定水準，投資導入ＡＩ協助臨床工作，盡量拖延全面缺工潮的腳步。

關於陳建宗 製表／陳雨鑫
關於陳建宗 製表／陳雨鑫

