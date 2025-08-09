兒少性剝削立法30年 數位人口販運 成最大犯罪樣態

「兒少性剝削防制條例」立法滿卅年，該法前身「兒童及少年性交易防制條例」因應當時國內人口販運、雛妓等剝削兒少行為，於民國八十四年訂定。衛福部統計，舊法時期，兒少被害型態以對價性交、坐檯陪酒為主，一○六年修正為兒少性剝削防制條例後，兒少性影像犯罪成為最大宗樣態，兒少性影像本質上即是「數位人口販運」。

衛福部保護司長張秀鴛說，兒少性剝削防制法從防止人口販運、對價性交易起步，如今隨手機使用普及，台灣人口販運已從實體販運，轉變為數位人口販運，兒少性影像被不肖人士集團化買賣，且一經上傳將不斷被轉傳，衛福部已完成招標，委託國內廠商以人工智慧（ＡＩ）科技，主動巡網下架兒少性影像。

衛福部前政務次長李麗芬擔任展翅協會秘書長任內，推動兒少性交易防制條例轉型為兒少性剝削防制條例，賦予主管機關主動巡查權力。她表示，科技發展，兒少性剝削形式不斷變形，公部門必須以更快速、準確方式因應。

婦女救援基金會一○四年起設置兒少性影像被害人諮詢專線，執行長杜瑛秋說，從一○三年至一一四年間，基金會服務兒少性剝削個案兩造關係，以不曾見面網友最多，達四成六，其次是前任或現任親密關係者，占一成八。兒少性剝削型態，從早期逼迫少女成為雛妓，強迫性交易，轉換為陌生人騙取兒少性影像，各界必須提高警惕。

衛福部政務次長呂建德痛批，對兒少為性剝削者「禽獸不如」。一○六年起兒少性影像成為兒少性剝削犯罪樣態大宗，去年兒少性剝削三五八二件，拍攝、製造兒少性交或猥褻案件數三○七一件，占比八成六。隨科技、社群平台發達，兒少性影像案件通報大增，今年上半年衛福部就收到六二九件，影像散布至二千一百多個網址。