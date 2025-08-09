兒少性剝削立法30年 數位人口販運 成最大犯罪樣態

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

「兒少性剝削防制條例」立法滿卅年，該法前身「兒童及少年性交易防制條例」因應當時國內人口販運、雛妓等剝削兒少行為，於民國八十四年訂定。衛福部統計，舊法時期，兒少被害型態以對價性交、坐檯陪酒為主，一○六年修正為兒少性剝削防制條例後，兒少性影像犯罪成為最大宗樣態，兒少性影像本質上即是「數位人口販運」。

衛福部保護司長張秀鴛說，兒少性剝削防制法從防止人口販運、對價性交易起步，如今隨手機使用普及，台灣人口販運已從實體販運，轉變為數位人口販運，兒少性影像被不肖人士集團化買賣，且一經上傳將不斷被轉傳，衛福部已完成招標，委託國內廠商以人工智慧（ＡＩ）科技，主動巡網下架兒少性影像。

衛福部前政務次長李麗芬擔任展翅協會秘書長任內，推動兒少性交易防制條例轉型為兒少性剝削防制條例，賦予主管機關主動巡查權力。她表示，科技發展，兒少性剝削形式不斷變形，公部門必須以更快速、準確方式因應。

婦女救援基金會一○四年起設置兒少性影像被害人諮詢專線，執行長杜瑛秋說，從一○三年至一一四年間，基金會服務兒少性剝削個案兩造關係，以不曾見面網友最多，達四成六，其次是前任或現任親密關係者，占一成八。兒少性剝削型態，從早期逼迫少女成為雛妓，強迫性交易，轉換為陌生人騙取兒少性影像，各界必須提高警惕。

衛福部政務次長呂建德痛批，對兒少為性剝削者「禽獸不如」。一○六年起兒少性影像成為兒少性剝削犯罪樣態大宗，去年兒少性剝削三五八二件，拍攝、製造兒少性交或猥褻案件數三○七一件，占比八成六。隨科技、社群平台發達，兒少性影像案件通報大增，今年上半年衛福部就收到六二九件，影像散布至二千一百多個網址。

兒少法 性剝削

延伸閱讀

兒少性剝削案件7年增2.2倍 影像申訴2年翻8倍

黃怡君念完法律救援雛妓 任檢察官成辦案利器

至少6人受害…新北安置機構爆性侵案「未主動通報」？衛福部發聲

兒少條例立法30年⋯性影像如同「數位人口販運」 衛福部以AI主動巡網

相關新聞

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

神鬼戰士音樂會 下周首演

影迷與樂迷引頸期盼的史詩鉅片「神鬼戰士」（Gladiator）電影音樂會，將於八月十二日、十三日在台北國家音樂廳磅礴登場...

深入成龍濕地 聯合報獲文創產業新聞報導獎

「二○二五文創產業新聞報導獎」昨天揭曉得獎名單，聯合報記者蔡維斌、陳雅玲深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型，以「從氣候轉型...

健康永續行動家／林口長庚院長陳建宗 帶使命堅守醫學中心

外科曾是醫學生擠破頭想爭取的科別，如今卻成為逃亡潮最嚴重的血汗科，唯整形外科有醫美紅利，仍受醫學生青睞。投身整形外科卅年...

幫哆啦A夢慶生 享特展優惠

今年暑假最受矚目的「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」，吸引大量粉絲朝聖，主辦單位聯合數位文創為歡慶哆啦...

新聞眼／政府瞻前顧後 催生政策總是卡關

面對少子女化，專家直指政府應成立跨部會、直屬單位，但單就提振生育率與兒少保護，衛福部從人工生殖、凍卵補助、兒少專責單位等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。