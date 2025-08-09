環團：全球塑膠公約談判 石化業全面滲透

「全球塑膠公約」政府間談判會議今邁入第五天，國際環境法律中心（ＣＩＥＬ）發布最新分析，揭露本屆談判會場中，至少有二三四名化石燃料與化工產業的遊說人士參與，規模創歷屆之最，甚至超越歐盟廿七國及執委會外交代表總數，引發各界對產業勢力全面滲透協商進程的關切。

本屆塑膠公約談判自本月五日開幕以來，隨即分成四個工作小組展開密集會議，預定今天將具體成果草案彙整，提交全體委員會進行初步審議。與此同時，法律起草小組也將同步審核條文合法性，十三日完成法律審查作業，最終版本於十四日提交大會審議。

隨著談判即將進入下半場的關鍵階段，ＣＩＥＬ指出，參與談判的產業遊說人數已達二三四人，高於歐盟官方代表的二三三人。其中陶氏化學（Dow）與美國化學理事會（ＡＣＣ）各派出七人與會，石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）則有六人出席。與此同時，代表科學界立場的「有效塑膠條約科學家聯盟」僅六十人與會，「國際原住民族塑膠論壇」卅六人，人數遠低於產業代表。

報告更揭露，有十九名化石燃料遊說者以國家代表團身分參與協商，讓國家淪為產業的傳聲筒，其中以埃及最多，有六人，其次為哈薩克四人、中國大陸與伊朗各三人、智利二人、多明尼加一人。

ＣＩＥＬ直言，目前塑膠公約談判正處於「關鍵十字路口」，遊說勢力正試圖將協議導向維護自身利益的方向。實際的產業滲透程度可能被低估，呼籲各國應制定更嚴謹的利益衝突規範，確保條約談判以公共利益與科學為本，避免讓企業利益左右全球減塑進程。

ＣＩＥＬ全球塑膠與石化倡議負責人希梅娜．巴內加斯（Ximena Banegas）強調，超過百分之九十九的塑膠原料來自化石燃料提煉，若讓這些公司介入條約制定，最終只會導致一部保障企業獲利的協議，而非真正保護地球與公眾健康的國際條約。

綠色和平組織塑膠公約談判代表團負責人葛蘭姆．福布斯（Graham Forbes）也批評，這些正從塑膠汙染危機中牟利的企業，卻被賦予前排席次來參與解決方案的制定。他們的目的是要達成一項允許無限製造塑膠的鬆散協議。