超高齡社會 總統提健康三大支柱

我國今年將正式進入超高齡社會，總統賴清德昨天出席「二○二五高齡健康產業博覽會」開幕致詞指出，目前六十五歲以上長者約四五七萬人，占百分之十九點六，今年沒有意外將進入聯合國定義的超高齡社會，即老年人口突破二成，他提出健康三大支柱願景，包含精進醫療品質、啟動長照3.0，以及完善高齡健康產業。

賴清德指出，面對高齡者健康挑戰，必須鞏固三大支柱。第一是「精進醫療品質、增加健保經費」，他上任後推動健保改革，並啟動為期五年的「健康台灣深耕計畫」，自今年起年投入近五百億元，強化醫療能量，改善醫療人員工作環境。也擴大癌症防治，設立百億癌症新藥基金；針對高齡者常見的慢性病，則有「八八八三高防治計畫」。

第二是「更符合需求的長照3.0」，賴清德表示，明年開始要推動長照3.0，將導入智慧照顧等，讓醫療與長照更緊密結合，達成健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

第三是「多元完善的高齡健康產業」，長者除了醫療、長照，包括食衣住行育樂，都需要更完善的配套服務，才能夠讓生活更充實、生命更完整。賴清德指出，台灣高齡產業正蓬勃發展，估計今年整體商機將達三點六兆元，如何從高齡者需求角度出發，善用科技與ＡＩ、善用長者智慧跟勞動力，不僅是業者目標，也是政府責任。

二○二五高齡健康產業博覽會昨起舉行，由生策會舉辦，生策會長翁啟惠指出，人口結構轉變帶來與過去不同的生活、消費需求，博覽會引導產業及早布局，也響應健康台灣願景。經濟部長郭智輝表示，超高齡社會必須積極正向面對，經濟部推動串連不同領域產品，邁向長壽新經濟。

衛福部長邱泰源說，衛福部已整合醫療與長照資料，長照3.0將於明年推動，「導入智慧科技產品於基層」是重要目標。今年博覽會主題是「再青春」，賴清德表示，立法院前院長、生策會創辦人王金平是最好的示範，六字養生秘訣就是「心裡沒有壓力」，人自然就會健康。