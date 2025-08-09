聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／政府瞻前顧後 催生政策總是卡關

聯合報／ 本報記者林琮恩

面對少子女化，專家直指政府應成立跨部會、直屬單位，但單就提振生育率與兒少保護，衛福部從人工生殖、凍卵補助、兒少專責單位等，屢次以拖待變，不夠積極。

年輕世代面臨大環境變數多，經濟環境惡化，薪資成長緩步，要萌生生育意願都有其難度，政府應著眼於改善生育、托育環境，讓「想生」準父母能安心生育。衛福部雖擬定少子女化因應對策，提供公共化、準公共化托育服務，近年托嬰中心兒虐事件頻傳，讓家長想把孩子交由他人照顧前心生擔憂，甚至卻步。

衛福部兒少政策分工雜亂，屢見兒虐破網，立法院及民團倡議，因應少子化趨勢，衛福部應針對兒少業務，設置專責單位統一處理，改善政策發散、效率不彰現況。衛福部雖承諾研議，但至今仍無具體方向。

「人工生殖法」修法時朝野共識，除開放同性配偶、單身女性使用人工生殖技術生育，也納入代理孕母條文，讓想生卻不能生育者得到解套。衛福部卻因執政黨立委內部有雜音，政策一夕變調，代理孕母與人工生法脫鉤處理，是否另訂專法，官方只說會研議，恐遙遙無期。

部分年輕夫妻因疾病治療影響生育，地方政府出手提供家長「醫療性凍卵」補助，衛福部國健署雖承諾研議全國性醫療性凍卵、凍精方案，但補助癌別僅限女性乳癌、男性攝護腺癌患者，且計畫同樣「卡在行政院」，給不出具體上路時間表。

生育政策是攸關國家發展的重要民生政策，衛福部及行政院都不該再擔心政治效應而瞻前顧後，應拿出魄力推進政策進度，否則台灣只會一再迎來「生不如死」的未來。

少子化 人口老化

延伸閱讀

苗縣發放生育津貼遭扣補助款 綠議員也抱屈

為凍卵花了數千美元打針…過程痛苦到希望自己能「意外懷孕」或「是真的不孕」！

凍卵是為能有親生孩子…還是只為了追求一種「幸福美滿的家庭樣板」？

「如果現在不凍卵以後會後悔嗎」自由、焦慮還是機會？決定背後的現實困境

相關新聞

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

健康永續行動家／林口長庚院長陳建宗 帶使命堅守醫學中心

外科曾是醫學生擠破頭想爭取的科別，如今卻成為逃亡潮最嚴重的血汗科，唯整形外科有醫美紅利，仍受醫學生青睞。投身整形外科卅年...

幫哆啦A夢慶生 享特展優惠

今年暑假最受矚目的「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」，吸引大量粉絲朝聖，主辦單位聯合數位文創為歡慶哆啦...

新聞眼／政府瞻前顧後 催生政策總是卡關

面對少子女化，專家直指政府應成立跨部會、直屬單位，但單就提振生育率與兒少保護，衛福部從人工生殖、凍卵補助、兒少專責單位等...

超高齡社會 總統提健康三大支柱

我國今年將正式進入超高齡社會，總統賴清德昨天出席「二○二五高齡健康產業博覽會」開幕致詞指出，目前六十五歲以上長者約四五七...

環團：全球塑膠公約談判 石化業全面滲透

「全球塑膠公約」政府間談判會議今邁入第五天，國際環境法律中心（ＣＩＥＬ）發布最新分析，揭露本屆談判會場中，至少有二三四名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。