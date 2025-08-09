新聞眼／政府瞻前顧後 催生政策總是卡關

面對少子女化，專家直指政府應成立跨部會、直屬單位，但單就提振生育率與兒少保護，衛福部從人工生殖、凍卵補助、兒少專責單位等，屢次以拖待變，不夠積極。

年輕世代面臨大環境變數多，經濟環境惡化，薪資成長緩步，要萌生生育意願都有其難度，政府應著眼於改善生育、托育環境，讓「想生」準父母能安心生育。衛福部雖擬定少子女化因應對策，提供公共化、準公共化托育服務，近年托嬰中心兒虐事件頻傳，讓家長想把孩子交由他人照顧前心生擔憂，甚至卻步。

衛福部兒少政策分工雜亂，屢見兒虐破網，立法院及民團倡議，因應少子化趨勢，衛福部應針對兒少業務，設置專責單位統一處理，改善政策發散、效率不彰現況。衛福部雖承諾研議，但至今仍無具體方向。

「人工生殖法」修法時朝野共識，除開放同性配偶、單身女性使用人工生殖技術生育，也納入代理孕母條文，讓想生卻不能生育者得到解套。衛福部卻因執政黨立委內部有雜音，政策一夕變調，代理孕母與人工生法脫鉤處理，是否另訂專法，官方只說會研議，恐遙遙無期。

部分年輕夫妻因疾病治療影響生育，地方政府出手提供家長「醫療性凍卵」補助，衛福部國健署雖承諾研議全國性醫療性凍卵、凍精方案，但補助癌別僅限女性乳癌、男性攝護腺癌患者，且計畫同樣「卡在行政院」，給不出具體上路時間表。

生育政策是攸關國家發展的重要民生政策，衛福部及行政院都不該再擔心政治效應而瞻前顧後，應拿出魄力推進政策進度，否則台灣只會一再迎來「生不如死」的未來。