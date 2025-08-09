專家：搶救人口負成長 要靠生育與移民政策

生育率下降，少子女化早已是國安問題。高齡醫學專家、關渡醫院院長陳亮恭表示，搶救人口負成長，主要靠提振生育率和移民政策，日、韓在這兩方面已有較大突破，我國需要建構跨部會前曕政策因應。台灣婦產科醫學會人力委員會創會召集人葉光芃表示，政府應成立直屬單位解決少子化，翻轉社會氛圍，破除對未婚、非婚生子歧視。

陳亮恭表示，在亞洲國家，生育率低的直接原因是不婚或晚婚，南韓改變補助方式，結婚即可獲得補助，加上其他催生措施奏效，今年南韓生育率可能優於台灣。向來移民政策保守的日本，近年也有突破，放寬外籍人士的永久居留權，在缺工成為全球普遍現象的今天，日本此舉有助吸引專業技術人才。

葉光芃表示，去年新生兒約十三萬五千人，總生育率若持續維持「一」，也就是每個家庭只生一個小孩，卅年後新生兒數恐將減至六萬五千人，三代之內新生兒數量恐怕只剩一萬五千人。他建議，短期政策應讓生育率止跌，至少維持在一點三左右，長期每位女性要生育二人以上，才能維持現有人口結構跟勞動力規模。

政府曾成立少子化辦公室，但迅速解散。葉光芃批評，我國類似「辦公室」多為虛張聲勢，幾乎無實質成效，新生兒數近十年來持續下跌。他主張應由總統或行政院長成立直屬單位，常態性跨部會溝通，涵蓋衛福部、內政部、教育部，甚至移民政策等都須整合考量。

陳亮恭也表示，不論是透過補助或創造友善育兒環境，或改變移民政策來增加外來人口，這些都必須站在國家整體的高度，跨部會達成共識，才能提出真正有效的行動，例如日本已故首相安倍在任內設立「一億總活躍大臣」，面對人口負成長，其責任便是讓全日本活躍於社會中的人口不低於一億人。

葉光芃感嘆，不論生育補助或試管嬰兒補助都只是「下策」，政府應讓家庭僅需「負責生」，無需擔憂養育問題。否則考量原本父母雙親，以及自身工作等挑戰，家庭若陷入「三明治世代」壓力，根本不敢生。他強調，政府應透過完善福利制度，甚至可將部分國防預算轉為育兒投資，全面提升年輕世代福祉。