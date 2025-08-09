聽新聞
0:00 / 0:00

深入成龍濕地 聯合報獲文創產業新聞報導獎

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導

「2025文創產業新聞報導獎」昨揭曉得獎名單，聯合報記者陳雅玲、蔡維斌以深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型報導「從氣候轉型看見文化落地生根」，摘下今年平面及網路新聞類報導獎。圖／取自聯合知識庫
「2025文創產業新聞報導獎」昨揭曉得獎名單，聯合報記者陳雅玲、蔡維斌以深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型報導「從氣候轉型看見文化落地生根」，摘下今年平面及網路新聞類報導獎。圖／取自聯合知識庫
「二○二五文創產業新聞報導獎」昨天揭曉得獎名單，聯合報記者蔡維斌、陳雅玲深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型，以「從氣候轉型看見文化落地生根」作品，拿下平面及網路新聞類報導獎。

文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦，今年邁入第十四屆。

記者蔡維斌、陳雅玲觀察雲林縣口湖鄉成龍村的變化，從卅年前一場世紀海水倒灌，幾乎滅村，廣大良田被淹沒變成濕地；這個海平面下的聚落在觀樹基金會進駐協助下，引進「與水共生」理念，自此有了明顯的變化。

採訪團隊發現，藝文團體在村內推動裝置藝術，借用學校教室引進國際藝術家駐村，打造「成龍濕地國際藝術節」品牌，更創辦「成龍濕地偵探社」等社團，帶領孩子認識及維護濕地生態，也因地制宜發展養蝦等在地特色產業，連因應水患的高腳屋也有了示範模型，不但走出險遭滅村的悲情，也是調適氣候變遷、地方創生的示範場域。

評審團肯定作品從氣候調適角度切入，讓讀者看見氣候變遷雖然威力強大，但結合氣候調適、生態教育與文化創意的永續發展模式，成龍村並未走向荒蕪，反而改變全村的命運。

平面及網路新聞類報導獎得主另有今周刊「Live House破土而出 孵化新秀、健全音樂產業鏈」；中央通訊社「老地方不說再見」。

文創 永續 生態 成龍濕地 氣候變遷

延伸閱讀

聯合報「從氣候轉型看見文化落地生根」摘文創產業新聞報導獎

【繽紛超連結‧網路徵文】愛情，啊

2025臺灣文博會／「百年新故宮・島嶼潮風尚」進駐南港展區　展現典藏文創魅力與跨界能量

【蔬食料理徵件競賽】號召全民蔬醒永續生活

相關新聞

人口連續19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表...

專家：搶救人口負成長 要靠生育與移民政策

生育率下降，少子女化早已是國安問題。高齡醫學專家、關渡醫院院長陳亮恭表示，搶救人口負成長，主要靠提振生育率和移民政策，日...

新聞眼／政府瞻前顧後 催生政策總是卡關

面對少子女化，專家直指政府應成立跨部會、直屬單位，但單就提振生育率與兒少保護，衛福部從人工生殖、凍卵補助、兒少專責單位等...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

科普好健康／兒童急性骨髓性白血病 初期易發燒、出血、瘀青

兒童急性骨髓性白血病（AML）是一種源自於血液系統的癌症，發生在骨髓裡。骨髓是骨頭裡面負責製造血液的地方，當兒童得了這種...

非聽不可／蔬醒永續生活 蔬食料理徵件競賽

報名：即日起至8月25日（日） 洽詢：02-8692-5588轉5616

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。