聽新聞
0:00 / 0:00
深入成龍濕地 聯合報獲文創產業新聞報導獎
「二○二五文創產業新聞報導獎」昨天揭曉得獎名單，聯合報記者蔡維斌、陳雅玲深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型，以「從氣候轉型看見文化落地生根」作品，拿下平面及網路新聞類報導獎。
文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦，今年邁入第十四屆。
記者蔡維斌、陳雅玲觀察雲林縣口湖鄉成龍村的變化，從卅年前一場世紀海水倒灌，幾乎滅村，廣大良田被淹沒變成濕地；這個海平面下的聚落在觀樹基金會進駐協助下，引進「與水共生」理念，自此有了明顯的變化。
採訪團隊發現，藝文團體在村內推動裝置藝術，借用學校教室引進國際藝術家駐村，打造「成龍濕地國際藝術節」品牌，更創辦「成龍濕地偵探社」等社團，帶領孩子認識及維護濕地生態，也因地制宜發展養蝦等在地特色產業，連因應水患的高腳屋也有了示範模型，不但走出險遭滅村的悲情，也是調適氣候變遷、地方創生的示範場域。
評審團肯定作品從氣候調適角度切入，讓讀者看見氣候變遷雖然威力強大，但結合氣候調適、生態教育與文化創意的永續發展模式，成龍村並未走向荒蕪，反而改變全村的命運。
平面及網路新聞類報導獎得主另有今周刊「Live House破土而出 孵化新秀、健全音樂產業鏈」；中央通訊社「老地方不說再見」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言