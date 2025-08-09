深入成龍濕地 聯合報獲文創產業新聞報導獎

「2025文創產業新聞報導獎」昨揭曉得獎名單，聯合報記者陳雅玲、蔡維斌以深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型報導「從氣候轉型看見文化落地生根」，摘下今年平面及網路新聞類報導獎。圖／取自聯合知識庫 「二○二五文創產業新聞報導獎」昨天揭曉得獎名單，聯合報記者蔡維斌、陳雅玲深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型，以「從氣候轉型看見文化落地生根」作品，拿下平面及網路新聞類報導獎。

文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦，今年邁入第十四屆。

記者蔡維斌、陳雅玲觀察雲林縣口湖鄉成龍村的變化，從卅年前一場世紀海水倒灌，幾乎滅村，廣大良田被淹沒變成濕地；這個海平面下的聚落在觀樹基金會進駐協助下，引進「與水共生」理念，自此有了明顯的變化。

採訪團隊發現，藝文團體在村內推動裝置藝術，借用學校教室引進國際藝術家駐村，打造「成龍濕地國際藝術節」品牌，更創辦「成龍濕地偵探社」等社團，帶領孩子認識及維護濕地生態，也因地制宜發展養蝦等在地特色產業，連因應水患的高腳屋也有了示範模型，不但走出險遭滅村的悲情，也是調適氣候變遷、地方創生的示範場域。

評審團肯定作品從氣候調適角度切入，讓讀者看見氣候變遷雖然威力強大，但結合氣候調適、生態教育與文化創意的永續發展模式，成龍村並未走向荒蕪，反而改變全村的命運。

平面及網路新聞類報導獎得主另有今周刊「Live House破土而出 孵化新秀、健全音樂產業鏈」；中央通訊社「老地方不說再見」。