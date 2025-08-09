人口連續19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表示，根據統計資料，歷年未見過連續這麼長的負成長，且看趨勢有機會持續。朝野立委都認為，這是國安危機，並批民進黨執政對長遠的人口政策、少子化等政策，令人無感。

根據內政部戶政司人口統計資料顯示，自一一三年一月起，台灣人口總數連續十九個月呈現負成長，整體計算自然增加與社會增加後，截至一一四年七月底止為兩千三百卅三萬七千九百卅六人，與六月比較則減少八千八百○五人。

新生兒部分，今年七月出生數為八千九百卅九人，年粗出生率為千分之四點五一，比六月少廿九人。根據統計，今年前七月新生兒六萬四千三百一十四人，相比去年七萬四千兩百九十八人。

死亡人數部分，七月人口死亡數為一萬六千八百四十六人，平均約每二點六分鐘死亡一人，折合年粗死亡率為千分之八點五○，比六月增加兩百九十二人。

至於社會增加部分，七月遷入人口數為七萬四百一十人，較六月減少一萬八千九百八十三人；遷出人口數為七萬一千三百○八人，較六月減少一萬三千三百八十三人，淨遷入人口數為負八百九十八人。

看人口趨勢 恐持續負成長

整體計算自然增加與社會增加後，總人口較六月減少八千八百○五人。戶政司表示，根據統計資料，確實歷年未見過連續這麼長的負成長，且看成長趨勢，有機會持續負成長。

根據世界衛生組織定義，六十五歲以上老年人口占總人口比率若達百分之廿，稱為「超高齡社會」。

台灣截至七月底，六十五歲以上人口數為四五八萬三六七八人，占百分之十九點六四。

藍委批從「選票」考量人口

國民黨立委李彥秀說，人口問題引發「國安危機」早已非危言聳聽，但政府除撒錢補助卻始終拿不出具體的政策與辦法，依附在社會福利的救濟措施僅是「單軌」，這種「照顧性」的思維措施，還是從選票考量，而不是人口「發展性」方向思考，讓國安危機惡化為「國家陷阱」。

李彥秀表示，令人難過的是，執政者眼中只有清除「雜質」、只有完全執政，對於影響台灣長遠發展的人口政策，賴政府執政一年多來仍是一片空白。

綠委促研擬少子化白皮書

民進黨立委林岱樺表示，台灣是全世界生育率倒數，行政院長卓榮泰已將少子化列為國安議題，方向正確但現有提出政策略為無感，少子化辦公室提升到行政院層次也是孤掌難鳴，應該要把辦公室提升至委員會，比照國發會編制，讓行政院長擔任召集人，政府也應盡快研擬少子化白皮書。