人口連續19個月負成長 專家示警：今年台灣生育率恐輸給韓國

內政部公布，國內人口連續19個月負成長。高齡醫學專家、關渡醫院院長陳亮恭表示，人口負成長在大多數已開發國家是普遍現象，但台灣的狀況還是令人憂心，尤其今年前七個月新生兒不及七萬人，幾乎比去年同期足足少了近萬人。

陳亮恭表示，搶救人口負成長，主要靠提振生育率和移民政策，日、韓在這兩方面已有較大的突破，我國需要建構跨部會的前曕政策因應。

內政部公布最新戶口統計資料，今年7月新生兒出生數為8939人，年粗出生率為千分之4.51，較去年同期少了1485人，也比6月減少29人；台灣人口總數截至7月底為止，為2333萬7936人，整體計算自然增加與社會增加後，總人口較6月減少8805人。

國人生育率持續下降，今年尤其嚴峻，4到6月出生數都只有8千多人，如果無法止跌，陳亮恭擔心，未來全年出生數在十萬以下的日子已是進行式。在亞洲國家，生育率低的直接的原因是不婚或晚婚，今年韓國改變補助方式，結緍即可獲得補助，加上其他催生措施奏效，今年韓國生育率可能優於台灣。

向來在移民政策保守的日本，近年也有突破，放寬外籍人士的永久居留權，在缺工成為全球普遍現象的今天，日本此舉有助吸引專業技術人才。

陳亮恭說明，在日本已故首相安倍任內推行「安倍新三箭」時，日本即在內閣設立「一億總活躍大臣」，現今日本人口一點二億，面對人口負成長，其責任便是讓全日本活躍於社會中的人口不低於一億人。

陳亮恭表示，高齡化與少子女化在台早已是國安危機，日、韓、中、台，甚至泰國等，皆面臨生育率下降的難題，但不論是透過補助或創造友善育兒環境，或改變移民政策來增加外來人口，這些都並非單一部會在短時間內所能完成， 必須站在國家整體的高度，跨部會達成共識，才能提出真正有效的行動。