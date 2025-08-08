不健康老化花費驚人！名醫林靜芸教你聰明規畫喜悅餘命 分享運動菜單

藝人沈玉琳為治療血癌，可能面臨上千萬元的治療費用。名醫林靜芸昨天（7日）中山醫學大學附設醫院演講指出，肺癌免疫治療費用一年高達240萬元，聘請專業護理師一天1.2萬元，失智或失能的長照更可能讓家庭經濟崩盤。身為照顧者，她建議中年人應積極預防失智與失能，並妥善規畫經濟與健康管理，才能活得健康長壽又省錢。

最近出版「謝謝你留下來陪我」暢銷書，原本就是知名整形外科醫師的林靜芸變身照顧者，昨天應邀到中山附醫，向醫療人員及失智家庭分享，她同時作為醫師及照顧者的觀察。

中山附醫總院長蔡明哲致詞時，特別感謝林芳郁院長當年曾在吃晚餐時，接到緊急求援電話，立即從台北趕去桃園醫院，救援一名在手術時心臟穿孔的病人。也曾在開心臟手術時遭逢停電，仍指揮若定。蔡哲明也很敬佩林靜芸的現身說法，鼓勵安慰了好多長照家庭；蔡明哲並以當年獲得林芳郁擁抱的回憶，在現場熱情擁抱「師母」林靜芸。

隨著台灣邁入超高齡社會，每五人就有一位老人，人口結構快速老化。林靜芸幽默說：「現在公園裡的嬰兒車，載的常常不是嬰兒，而是貓和狗，牠們的數量幾乎和新生的嬰兒一樣多！」社會財富逐漸集中於老年人手中，醫療與長照需求卻大幅增加。

台灣有便宜的健保制度，還有長照2.0的社區、居家與機構服務，但醫療資源已嚴重緊繃。林靜芸說，她因為教學討論常去台大醫院，常看到急診室走廊與大廳擠滿病床，平均需等待七天才有住院床位。台北某個熱門的護理之家，據說要排隊排三年。可見如今個人的健康不能單靠健保，人人必須為自己的健康負責。她強調，否則自費醫療與照護費用可能拖垮老後生活，即使是醫師也不例外。

她說，以前去醫院最難找的是醫師，如今最難找的是病床及看護。找不到看護，如果想請特別護理師得按時計薪，一天的花費就要1.2萬元。萬一罹患的是癌症等重大疾病，想用的治療藥物如果健保不付， 就得自費，肺癌免疫治療一年就要240萬元，CarT治療更要破千萬元。能付得起的家庭恐怕不多，所以要努力別得這些重症，畢竟「活得老靠規律，老得慢靠腦力，病得輕靠管理，死得快靠選擇」。

林靜芸說，失智症在台灣65歲以上人口盛行率約為7.99%，85歲以上高達23%；「失智」可說是台灣社會的一種常態。75至85歲族群的失能率達22.4%，重度失能者需依賴長期照護。未來每個人若非被照顧者，也應該是照顧者，大家得有心理準備。

林靜芸提醒，我們要追求的長壽不應該是不健康餘命，應該是「喜悅餘命」，失智與失能的照護也不應只有苦情與壓力。她呼籲為患者注入「陽光與歡樂」，例如鼓勵失智者參與唱歌、插花或打鼓等活動，這些都能提升生活品質。她分享美國女大法官的故事，當她的失智丈夫在安養院愛上另一位失智女病友後，病情竟有所改善，她與家人還協助維持這段失智戀情。

林靜芸給照顧者的建議是，很重要的是，趕緊確認狀況，並讓家裡的生活穩定下來，不必期待病人會好，但可以在儘量保持平穩的情形下，享受生活。「照顧失智或失能者就像走一條彎曲的路，」林醫師說，「但要找到方向，每天才能安心入睡。」

中山醫大醫學系副教授、中山附醫失智症共照中心副院長郭慈安呼應說，中山附醫失智共照中心得過兩次SNQ醫療品質標章的單位，就是以「全人全家」的角度去思考失智症；還與台中國家歌劇院合作，邀請年輕型失智症患者及其家屬免費進劇場觀賞，希望藉由藝術來搭建溝通的橋梁，讓更多人了解失智症；未來更要著力推動失智友善的醫療場域。郭慈安說，她鼓勵失智者及照顧者與他人分享自己的生命經驗，因不但是見證也是對彼此的寶貴支持。

林靜芸鼓勵大家重新定義老化，因為「現在的65歲比50年前年輕14歲」。為避免高昂的醫療與照護成本，林靜芸醫師提出幾個建議，可預防失智與失能，延緩老化。

她說，一定要規律運動，因可逆轉衰弱症狀如手臂無力、走路緩慢、疲憊與體重減輕。例如常常單腳站立10秒、從椅子起身坐下5次，或彎腰觸碰腳趾，這些都能增強肌肉與平衡力。最好的防嗆訓練就是唱歌，唱歌鍛鍊肺活量與腦力，簡單又有效。

其次應參與社交活動、學習新事物或增加社會連結，能刺激大腦，延緩認知退化。也應了解家族病史，知道家人得過什麼病，參與治療過程，就是很好的健康學習。

最後她分享自創的「最後十項全能」運動菜單，她每天都認真做，不但為了活得老，也期待最後能「死得好」：

1.走路：每天走路至少7500步。

2.直線走路：重覆交互以腳跟抵另一腳腳尖，沿著直線向前走，訓練平衡。

3.單腳站立：早上刷牙是練習單腳站立的最佳時間。

4.農夫走路：雙手提重物走路，強化腿部，提高代謝。

5.吊單槓：不需要引體向上，只要單純懸掛一分鐘，能夠訓練上半身的肌力並作全身的伸展。

6.爬樓梯：提升骨骼、肌肉及心肺功能。

7.床上核心肌群運動：訓練核心並伸展。

8.唱歌：訓練腹式呼吸並防嗆。

9.深蹲：能同時練核心、臀部及大腿。