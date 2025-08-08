榮興劇團巡演精緻客家大戲 8/10苗栗首站登場
2025精緻客家大戲「1895乙未英烈－徐驤」10日將從苗栗展開全台巡演，客委會主委古秀妃今天觀看彩排場，並表揚「人間國寶」鄭榮興領軍的戲曲團隊榮獲傳藝金曲獎多項入圍。
今年適逢1895乙未保台戰役130週年，客委會與榮興客家採茶劇團合作製作2025精緻客家大戲「1895乙未英烈－徐驤」，自8月10日至10月12日於苗栗、台中、新北、台南、台東、新竹、高雄、桃園8縣市巡演，首場8月10日在苗栗縣苗北藝文中心演出，今天下午進行彩排。
古秀妃表示，第36屆傳藝金曲獎有600多件作品參賽，其中，由重要傳統藝術保存者「人間國寶」鄭榮興帶領的榮興客家採茶劇團、榮興工作坊與苗栗陳家班北管八音團表現亮眼，分別在戲曲表演類與音樂類入圍7項，為客家藝術爭光。
為鼓勵客家藝術工作者持續弘揚客家傳統藝術文化，古秀妃在觀賞彩排前，為鄭榮興等入圍者授證頒獎，感謝他們對推廣客家藝術文化的堅持與付出。
古秀妃指出，客家先民徐驤在苗栗家鄉與日軍發生激烈戰役；曾獲得多項榮耀的榮興劇團也是從苗栗出發，走向國際的客家藝文團隊，今年精緻客家大戲「1895乙未英烈－徐驤」巡演自苗栗啟動巡演，象徵緬懷先烈，也藉此回望、認識台灣歷史。
古秀妃提到，過去傳統客家戲曲多以帝王將相為題材，近幾年，客委會積極徵選傳統戲曲劇本，也推動新創劇的演出，希望鼓勵、培養專業戲曲、表演藝術人才，讓更多人了解、認識並欣賞客家文化。
鄭榮興說，「1895乙未英烈－徐驤」是榮興客家採茶劇團「客家抗日三部曲」的最終章，前2部作品為「乙未丹心－吳湯興」、「少年英雄」（姜紹祖），展現3位客家抗日英雄的信仰、選擇和生命故事。他說，劇團長期演出傳統戲曲、人物故事，「現在演客家人自己的歷史，意義非凡」。
