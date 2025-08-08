快訊

下班驚魂！男突暴衝索討百萬美金版權費 美女主播險遭攻擊

創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

榮興劇團巡演精緻客家大戲 8/10苗栗首站登場

中央社／ 苗栗縣8日電

2025精緻客家大戲「1895乙未英烈－徐驤」10日將從苗栗展開全台巡演，客委會主委古秀妃今天觀看彩排場，並表揚「人間國寶」鄭榮興領軍的戲曲團隊榮獲傳藝金曲獎多項入圍。

今年適逢1895乙未保台戰役130週年，客委會與榮興客家採茶劇團合作製作2025精緻客家大戲「1895乙未英烈－徐驤」，自8月10日至10月12日於苗栗、台中、新北、台南、台東、新竹、高雄、桃園8縣市巡演，首場8月10日在苗栗縣苗北藝文中心演出，今天下午進行彩排。

古秀妃表示，第36屆傳藝金曲獎有600多件作品參賽，其中，由重要傳統藝術保存者「人間國寶」鄭榮興帶領的榮興客家採茶劇團、榮興工作坊與苗栗陳家班北管八音團表現亮眼，分別在戲曲表演類與音樂類入圍7項，為客家藝術爭光。

為鼓勵客家藝術工作者持續弘揚客家傳統藝術文化，古秀妃在觀賞彩排前，為鄭榮興等入圍者授證頒獎，感謝他們對推廣客家藝術文化的堅持與付出。

古秀妃指出，客家先民徐驤在苗栗家鄉與日軍發生激烈戰役；曾獲得多項榮耀的榮興劇團也是從苗栗出發，走向國際的客家藝文團隊，今年精緻客家大戲「1895乙未英烈－徐驤」巡演自苗栗啟動巡演，象徵緬懷先烈，也藉此回望、認識台灣歷史。

古秀妃提到，過去傳統客家戲曲多以帝王將相為題材，近幾年，客委會積極徵選傳統戲曲劇本，也推動新創劇的演出，希望鼓勵、培養專業戲曲、表演藝術人才，讓更多人了解、認識並欣賞客家文化

鄭榮興說，「1895乙未英烈－徐驤」是榮興客家採茶劇團「客家抗日三部曲」的最終章，前2部作品為「乙未丹心－吳湯興」、「少年英雄」（姜紹祖），展現3位客家抗日英雄的信仰、選擇和生命故事。他說，劇團長期演出傳統戲曲、人物故事，「現在演客家人自己的歷史，意義非凡」。

客委會 古秀妃 客家文化

延伸閱讀

影／苗栗幼安「老憨兒家園」硬體結構完成 內裝待社會愛心支援

第三屆「500碗」苗栗3家入選 40年婆菜劉克襄青睞

客家幣8/1起開放使用 台灣美食展推「客家幣期間限定消費」

客家幣25萬名天選之人出爐 恭喜這32組身分證末2碼天上掉下1000元

相關新聞

人口連續19個月負成長 專家示警：今年台灣生育率恐輸給韓國

內政部公布，國內人口連續19個月負成長。高齡醫學專家、關渡醫院院長陳亮恭表示，人口負成長在大多數已開發國家是普遍現象，但...

父親節塞爆！台鐵列車開至太麻里疑「鬆軔不良」停駛 乘客等了2小時

新左營到台東313號次EMU3000列車，原預計今傍晚5點半抵達台東，卻在接近太麻里火車站時，疑「鬆軔不良」故障停在鐵軌...

不健康老化花費驚人！名醫林靜芸教你聰明規畫喜悅餘命 分享運動菜單

藝人沈玉琳為治療血癌，可能面臨上千萬元的治療費用。名醫林靜芸昨天（7日）中山醫學大學附設醫院演講指出，肺癌免疫治療費用一...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

補充高蛋白新選擇！醫師推「這1物」：素食者也能吃

素食者多依賴豆腐、豆類等植物性蛋白補充營養，但長期食用難免會膩。減重醫師陳威龍分享，素食高蛋白的新選擇是「海藻蛋白」，其中最經典的代表就是海苔，不僅蛋白質含量高，更幾乎包含所有人體必需胺基酸，還有助於環境保護。

70歲「勇伯」老村長雙腿無力 解開致病真相外加刺激腦皮質重新走路

彰化縣70歲陳姓老村長綽號「勇伯」，數月前卻沒力氣走路，四處求醫未獲改善，只有坐輪椅代步，經人介紹到神經內科求治，找到病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。