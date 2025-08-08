補充高蛋白新選擇！醫師推「這1物」：素食者也能吃

素食者多依賴豆腐、豆類等植物性蛋白補充營養，但長期食用難免會膩。減重醫師陳威龍分享，素食高蛋白的新選擇是「海藻蛋白」，其中最經典的代表就是海苔，不僅蛋白質含量高，更幾乎包含所有人體必需胺基酸，還有助於環境保護。

陳威龍在YouTube頻道指出，海苔的原料紅藻，蛋白質比例可達乾重的47%，比許多植物性蛋白都還要豐富，且含有素食者容易缺乏的維生素B12。由於海苔養殖不需耕地與淡水，還能幫助吸碳、減緩海洋酸化，相較於畜牧業造成的高環境負擔，海苔是更環保的選擇。

在挑選蛋白質來源時，營養師建議優先選擇豆皮、豆腐、豆干等豆製品，或毛豆仁等原型食物；主食可選擇五穀飯、糙米飯、藜麥飯增加蛋白質攝取量。若便當提供有限，可考慮自備主食或配菜，再搭配一杯 200cc 豆漿，蛋白質含量就等同一顆荷包蛋，方便又快速。

另外，料理達人溫國智也曾分享「海苔素鰻魚」做法：先將馬鈴薯蒸熟，加鹽與胡椒搗成泥，趁熱鋪在三片海苔上，再塗素醬油膏、撒白芝麻，放進氣炸鍋以180度烤5分鐘，抹第二層醬後再烤5分鐘。成品不僅外觀酷似鰻魚，味道也相當逼真，全程純素、無添加，對吃素或想少油的人來說都是美味又安心的選擇。