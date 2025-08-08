銀髮友善食品 農業部推台灣農產開發在地低碳

2025銀髮友善食品頒獎典禮今天在台北世貿一館高齡健康產業博覽會農業樂活館舉行。農業部推動以台灣農產食材開發具營養、美味與便利的銀髮友善食品，符合在地又低碳。

農業部表示，因應台灣邁入超高齡社會，農業部2016年起與食品工業發展研究所合作推動銀髮友善食品，並透過評選鼓勵業界投入高齡飲食開發。今年除吸引61家業者首次參與，連鎖便利商店也整合資源參賽，顯示市場吸引力與通路認同持續升溫。

農業部統計，這次共吸引135家業者提報350項產品參賽，創歷年新高，經過嚴謹評比，共19項產品脫穎而出，獲得金饌獎等多項殊榮。

農業部次長黃昭欽頒獎，他讚許業者以國產農產食材開發出兼具營養、美味與便利的銀髮友善食品，展現對高齡飲食市場的重視與創新力。

農業部說，評選活動採3階段專業審查，從國產食材使用、食品安全與實際販售條件開始，進一步評估營養、質地與包裝便利性，最後由專家實地試吃與簡報評比選出代表性產品。今年新增參賽產品須含10%以上台灣農產原料，這屆獲獎產品更超過30%以上，展現業者對在地農業與低碳飲食的支持。

農業部公布金饌獎，由3款創新銀髮食品獲得，展現營養、質地與創意兼具的產品實力。其中回甘人生股份有限公司的「灶神在家銀牙餐」（獅子頭鱈魚口味、糖醋雞鱈魚口味），以雜糧、豆類、魚肉與蔬菜，打造質地與營養皆友善的示範型銀髮餐盒。

鮮湧企業推出的「炭烤雞排」，將雞胸肉與板豆腐融合，再搭配秘製醬汁，創造出高蛋白、易咀嚼的夜市風味料理。

奇美食品以國產椪柑製成的「好咀嚼超嫩水果凍」，口感滑順、入口即化，並採用易撕膜包裝，成為銀髮點心市場新亮點。

另外，農業部為拓展乳品於高齡市場，四方乳品工業股份有限公司以100%國產生乳研發出低鈉、高鈣的「四方鮮乳莫札瑞拉起司」，獲頒食材創新獎，展現國產乳品的多元價值與發展潛力。

以AI串聯養雞場與電宰場的超秦企業，連續第2年參加高齡健康產業博覽會，今年展出旗下明星商品「超秦肉品就是嫩雞」即食雞胸肉，吸引銀髮、主婦與健身族群關注。

超秦企業說，展出的商品以100%國產雞胸肉、鮮嫩多汁、無齡友善為亮點，並獲第20屆國家品牌玉山獎最佳產品類首獎。超秦自2021年與食品工業發展研究所技術合作，導入無磷酸鹽添加的質地嫩化技術，透過壓差浸潤、滾打及浸漬配方等製程，使雞胸肉達到軟嫩不乾柴效果，並保留雞肉原態的紋理與營養，成為全年齡皆能安心食用的雞肉商品。

超秦總經理陳建利表示，公司長期推動「無齡主義」，致力開發全年齡層友善食品。最受歡迎的「超秦肉品就是嫩雞」目前共有6種口味，供消費者多變化選擇。