兒少性剝削案件7年增2.2倍 影像申訴2年翻8倍

兒少性剝削防制條例今年立法滿30年，統計顯示，民國106年起至113年兒少性剝削案增加2.2倍，114年兒少性影像申訴更是112年8倍。衛福部今天表示，已找到廠商，將啟動主動巡查。

「兒童及少年性剝削防制條例」前身為「兒童及少年性交易防制條例」，今年適逢立法30週年，衛生福利部今天起至8月10日舉辦特展，將兒少性剝削防制工作的發展歷程，做系統性的整理與介紹。

「做這種事的人實在禽獸不如。」衛福部次長呂建德致詞表示，兒少性剝削是「雙重壓迫」，是權力上的壓迫，更是成年人對未成年的壓迫，因此推動兒少性剝削的防制，是一場「價值的戰爭」，這30年來，許多人做了很多努力、立了很多法律，但形勢仍隨著數位時代的來臨，不斷變化。

根據衛福部統計資料，更名並納入更多行為樣態的兒少性剝削防制條例，自民國106年上路，當年兒少性剝削案件為1117件，此後逐年上升，在113年增加到3582件。其中各類案件，以拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為的物品自581件增加到3104件最多。

兒少性影像部分，今年1到6月就已有629件，散布於2102個網址，平均每個月共104.8件申訴案。與112年8到12月平均每個月12.4件相較，平均每月案件數增加了8倍多，申訴網址更成長了10倍。

衛福部保護司長張秀鴛表示，性影像其實也是人口販運的一種，只是把實體的性交易，改成影像的交易。如今兒少性影像來源除了偷拍，還有一大來源是引誘孩子自拍，因此前端預防最重要的還是要教育孩子，不論對方用甚麼方式來交流溝通，都不可以拍攝性影像給任何人。

至於影片若已經外流，如何盡快下架，立法院去年已經通過修法，授權警察機關建立性影像數位鑑識資料庫，要求衛福部運用科技技術「主動巡查」涉兒少性影像犯罪嫌疑情事。

對此，張秀鴛說，今年已經成功招標主動AI巡查工作，預計將由國內科技公司協助進行，預計2、3個月後就可正式對外公布相關資訊。