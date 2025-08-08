快訊

70歲「勇伯」老村長雙腿無力 解開致病真相外加刺激腦皮質重新走路

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
患者接受rTMS治療後，腳部愈來愈有力氣，可以扶著椅子撐起身體鍜練腿力。圖／員榮提供
患者接受rTMS治療後，腳部愈來愈有力氣，可以扶著椅子撐起身體鍜練腿力。圖／員榮提供

彰化縣70歲陳姓老村長綽號「勇伯」，數月前卻沒力氣走路，四處求醫未獲改善，只有坐輪椅代步，經人介紹到神經內科求治，找到病根後先服藥控制血糖，再接受重複性經顱磁刺激術刺激大腦腦皮質，治療數月現今健步如飛。

陳男是「八連霸」村長，勤走村內和社區贏得「勇伯」稱號，約4個月前坐輪椅由家人推著到員榮醫院向神經內科主任葉宗勳求診。陳老村長自稱看過復健、中醫、骨科等各科醫師都沒起色，有醫師建議脊椎開刀，他擔心副作用，聽從朋友建議到員榮醫院。

葉宗勳做多項檢查，診斷是糖尿病導致雙腿無力，他和家人異口同聲回答「絕對沒有。」陳老村長還說「每年做老人健檢都顯示正常。」

葉宗勳請他在家人攙扶下走幾步或上下階梯，步伐明顯遲緩吃力，尤其從坐姿到站姿的轉換格外費力。葉宗勳仔細檢查他的雙腿，發現關鍵線索是大腿內側肌肉出現不對稱、肉眼可見的萎縮。

葉宗勳表示，陳男不太像典型的周邊神經病變從腳底麻上來，也不像脊髓壓迫有明確的感覺異常分界，身為神經科醫師最怕遇到這種「對稱性」症狀，如果只有一邊手腳無力，會研判患者可能是「中風」，但若雙側同時乏力，都有可能是從脊髓、周邊神經到肌肉本身的問題。

葉宗勳安排陳男接受一系列檢查，檢驗報告顯示糖化血色素數值13%，超過正常值（低於5.6%），證實他罹患非常嚴重糖尿病，因高血糖併發症損害供應大腿肌肉的神經而導致病變，解開雙側大腿肌肉萎縮無力的原因。

陳男先接受嚴格的飲食衛教及服用藥物，恢復雙腿行動功能，未料兩個多月後再度雙腿無力，葉宗勳使用「重複性經顱磁刺激術（rTMS）」，利用電子磁場脈衝刺激陳男大腦雙腿神經部位的腦皮質，經過治療從坐輪椅、拄拐杖到自行走路，重現「勇伯」自信笑容。

70歲「勇伯」老村長雙腿無力 解開致病真相外加刺激腦皮質重新走路

