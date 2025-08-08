父親節大餐藏熱量陷阱 醫籲5招避免聚餐變負擔

今天父親節，許多家庭為犒賞父親一年的辛勞，會準備豐盛大餐。不過，醫師提醒，一頓佳餚熱量常常超過中年男性一天總熱量需求，若不節制，恐釀血壓、血糖、血脂「三高」數字飆升，甚至誘發心血管疾病。

高雄秀傳醫院家醫科醫師吳宗穎指出，根據國健署資料，台灣40歲以上男性超過五成過重或肥胖，三高與脂肪肝盛行率逐年上升，這些慢性病在平日或許不會立刻發作，但長期累積的飲食過量與不均衡，會增加中風、心肌梗塞等重大疾病的風險。

吳宗穎表示，中年以上男性的新陳代謝率普遍下降，假日暴飲暴食後，體重與血壓可能連續數日升高，有心血管疾病病史的爸爸，尤其要避免大餐搭配酒精與高鹽分食物。

吳宗穎笑稱，父親節聚餐不一定要以「多」取勝，健康料理與適量分食更能展現家人的心意，爸爸最想要的禮物，不是一次大餐，而是能和家人長長久久的相聚。

吳宗穎說，父親節雖然值得慶祝，但別讓一頓好料成為健康隱憂，他建議把握八分飽、選低脂、多蔬果、無糖飲、分享共食的五大原則，既能享受美食，也能守住健康。

除了飲食控制，定期健檢也不能忽視。健檢中心組長鄒雲梅指出，健檢與飲食管理一樣，都是維持健康不可或缺的基礎，很多人認為一年一次健檢就足夠，但實際上應該根據個人健康狀態與家族病史，規劃專屬的檢查項目與追蹤頻率。