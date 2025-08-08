快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

聽新聞
0:00 / 0:00

父親節大餐藏熱量陷阱 醫籲5招避免聚餐變負擔

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
父親節聚會餐桌藏陷阱，高雄秀傳醫師吳宗穎提醒聚餐五大原則。圖／高雄秀傳醫院提供
父親節聚會餐桌藏陷阱，高雄秀傳醫師吳宗穎提醒聚餐五大原則。圖／高雄秀傳醫院提供

今天父親節，許多家庭為犒賞父親一年的辛勞，會準備豐盛大餐。不過，醫師提醒，一頓佳餚熱量常常超過中年男性一天總熱量需求，若不節制，恐釀血壓、血糖、血脂「三高」數字飆升，甚至誘發心血管疾病。

高雄秀傳醫院家醫科醫師吳宗穎指出，根據國健署資料，台灣40歲以上男性超過五成過重或肥胖，三高與脂肪肝盛行率逐年上升，這些慢性病在平日或許不會立刻發作，但長期累積的飲食過量與不均衡，會增加中風、心肌梗塞等重大疾病的風險。

吳宗穎表示，中年以上男性的新陳代謝率普遍下降，假日暴飲暴食後，體重與血壓可能連續數日升高，有心血管疾病病史的爸爸，尤其要避免大餐搭配酒精與高鹽分食物。

吳宗穎笑稱，父親節聚餐不一定要以「多」取勝，健康料理與適量分食更能展現家人的心意，爸爸最想要的禮物，不是一次大餐，而是能和家人長長久久的相聚。

吳宗穎說，父親節雖然值得慶祝，但別讓一頓好料成為健康隱憂，他建議把握八分飽、選低脂、多蔬果、無糖飲、分享共食的五大原則，既能享受美食，也能守住健康。

除了飲食控制，定期健檢也不能忽視。健檢中心組長鄒雲梅指出，健檢與飲食管理一樣，都是維持健康不可或缺的基礎，很多人認為一年一次健檢就足夠，但實際上應該根據個人健康狀態與家族病史，規劃專屬的檢查項目與追蹤頻率。

鄒雲梅說，中年男性應定期檢測血壓、血脂、血糖，檢視肺部、肝腎功能與心血管風險指數，並在醫師建議下進一步安排心臟超音波、低劑量電腦斷層或腫瘤標記等檢查，提早發現異常，及時介入治療。

父親節聚會餐桌藏陷阱，高雄秀傳醫師吳宗穎提醒聚餐五大原則。圖／高雄秀傳醫院提供
父親節聚會餐桌藏陷阱，高雄秀傳醫師吳宗穎提醒聚餐五大原則。圖／高雄秀傳醫院提供

健檢 醫師

延伸閱讀

父親節向「爸爸癌」宣戰 彰基推行動咖啡車關懷病友

影／桃園機場「翱翔天際 大Fun藝彩」父親節驚喜 星合馬戲表演獲好評

蔣萬安父親節陪「大寶」聊功課 坦言「這一科」太難了：我沒辦法

沈玉琳父親節公開全家福！「真實狀態」曝光了

相關新聞

父親節大餐藏熱量陷阱 醫籲5招避免聚餐變負擔

今天父親節，許多家庭為犒賞父親一年的辛勞，會準備豐盛大餐。不過，醫師提醒，一頓佳餚熱量常常超過中年男性一天總熱量需求，若...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

蝴蝶蘭外銷好消息 澳洲恢復新增溫室登錄申請

澳洲曾於2020年起，暫停台灣輸澳蝴蝶蘭新增輸澳溫室登錄申請。農業部動植物防疫檢疫署今天表示，近日澳洲已通知恢復台灣蝴蝶...

男對醫師揮拳 台大醫院報警不姑息

洪姓男子對醫師揮拳，國立台灣大學醫學院附設醫院今天說，院內對醫療暴力事件「絕對是零容忍」，報警處理不姑息；警方說，涉案男...

灣聲樂團以音樂與幾米對話 臺瘋交響流行音樂會明盛大登場

灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂...

一度被建議脊椎開刀…7旬翁雙腳無力揪不出原因 竟是「這疾病」導致

70歲老翁雙腳逐漸沒力，無法走路，向骨科、復健科醫師求助都未見起色，經檢測糖化血色素等才發現罹患糖尿病導致神經病變，藉藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。