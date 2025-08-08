蝴蝶蘭外銷好消息 澳洲恢復新增溫室登錄申請

快訊

中央社／ 台北8日電
農業部動植物防疫檢疫署表示，近日澳洲已通知恢復台灣蝴蝶蘭新增輸澳溫室登錄申請。示意圖。聯合報系資料照
澳洲曾於2020年起，暫停台灣輸澳蝴蝶蘭新增輸澳溫室登錄申請。農業部動植物防疫檢疫署今天表示，近日澳洲已通知恢復台灣蝴蝶蘭新增輸澳溫室登錄申請。

防檢署發布新聞稿，近日接獲澳洲農漁林業部通知，鑒於台灣輸澳蝴蝶蘭於113年7月至12月期間，連續6個月符合低不合格率的檢疫要求，經澳方後續審慎檢視整體改善成果，確認防疫措施有效，正式同意解除自109年起實施的暫停措施，恢復開放新增輸澳溫室登錄申請。

防檢署表示，澳洲對台灣植物檢疫體系與產業自主管理能力的高度肯定，將有助台灣業者擴大出口、分散市場風險，特別是在面對其他市場不確定性與貿易挑戰之際，具重要意義。

蝴蝶蘭為台灣重要外銷花卉，農業部統計，每年出口逾5000萬株，外銷金額逾1.4億美元，其中共有18家業者、26棟溫室登錄為輸澳蝴蝶蘭核可溫室，每年出口超過200萬株、產值逾700萬美元。

防檢署表示，過去因部分批次檢出澳方關切的病蟲害，澳洲要求台灣強化管理，並暫停新增設施登錄。為克服澳方限制，鞏固台灣蝴蝶蘭外銷競爭力，防檢署成立專案計畫，委託農業部農業試驗所及中興大學專家、台灣蘭花產銷發展協會有害生物檢查員及鑑定員，偕同轄區分署逐一前往溫室進行回溯調查、環境健診、防治技術開發，並提出具體改善建議供業者依循。

防檢署表示，經產官學共同努力，終使輸澳品質穩定提升，今年6月更達「零檢出」佳績。

為協助有意登錄的業者順利申請，防檢署近期將相關單位合作舉辦說明會，詳細說明澳方要求與申請流程，並提供必要協助。

農業部表示，全力協助台灣蝴蝶蘭拓展國際市場，除挹注產業輔導措施外，並投入資源協助業者強化產業韌性及拓展多元市場，包括補助冷鏈、生產溫（網）室設施（備）、品種特性檢測及技術診斷服務、取得國內外標章或認驗證等措施。另在通路端也提供海外市場行銷獎勵金，並深化國內行銷。

