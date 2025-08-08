桃機3航廈北登機廊廳年底前啟用 完成30架次測試

桃園國際機場第3航廈北登機廊廳預計9月完工，桃機公司今天表示，目標年底前啟用，目前安排國籍航空各機型航機試拖，已完成30架次測試作業。

桃園國際機場第3航廈採分階段啟用，其中北登機廊廳規劃為首批啟用區域，至於第3航廈主體航廈、南廊廳預計在2027年完工後啟用。

桃機公司副總經理李俊德今天出席記者會時表示，北登機廊廳預計在9月完工，後續將陸續邀請駐場單位測試，為營運做準備，目標年底前啟用。

李俊德指出，桃機目前一大早的航班很多，未來在北登機廊廳啟用後，可望紓解接駁候機室使用，旅客若不用搭接駁車，也將更加便利，同時也有助提升機場營運效率。

根據桃機公司資料顯示，自今年5月起，安排國籍航空的各機型航機試拖，進行機坪動線測試及地勤作業模擬，截至7日止，完成30架次測試作業。

桃機公司表示，目前正進行電梯、電扶梯、電走道、室內裝修，並辦理營運前準備作業。

桃機公司指出，北登機廊廳為全新設施，橫跨空橋登機門、航機導引、行李運送、資通訊系統及消防設備等多項系統介面運作，爭取充裕時間做更嚴謹的系統驗證作業。