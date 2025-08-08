AI模擬失智、桌遊防嗆咳 慈濟醫養打造友善高齡

高齡健康產業博覽會今天登場，慈濟醫療財團法人花蓮、大林、台北、台中4家醫院參展，亮點包括生成式AI模擬失智情境、銀髮營養策略、桌遊防嗆咳等，全方位打造高齡友善生活。

第2屆高齡健康產業博覽會開幕，以「再青春」為題，聚焦台灣面臨超高齡社會挑戰，與高齡新經濟發展。慈濟醫療財團法人花蓮、大林、台北、台中4家醫院連年參加，今年展出一系列高齡健康、智慧醫療與社區長照創新成果。

有別於去年主打長照中心特色，慈濟台中醫院副院長莊淑婷接受中央社記者訪問指出，這次主題是醫養領航，涵蓋醫療照護、智慧科技、人文養生、營養推廣等面向，展區規劃健康蔬珍館、智慧高齡、全齡匯聚島、長照共好園4大主題。

現場不少民眾體驗以生成式AI打造的「失智照護模組」，透過虛擬實境（VR）了解哪些情況家人可能已失智、如何照護等。莊淑婷說，台灣正邁入高齡化社會，失智症患者越來越多，但很多人在輕症時並不知道失智了，與人相處常會發生許多摩擦糾紛，VR有助訓練應對技巧，提升照護品質。

莊淑婷表示，銀髮營養方面，這次展出最新研究成果，證實蔬食有助預防與改善十大慢性病，同時展示專為長輩設計的高鐵高鈣吞嚥友善食品，並透過「預防嗆咳大富翁」桌遊與「吞嚥穴位按摩」互動，加強長者安全進食意識。

落實醫養的關鍵在於長照一條龍服務，莊淑婷以長照共好園展區為例說明，從關懷據點、養生村到住宿型長照機構，長輩比較有伴之外，還可以一起種菜、養生等種種健康促進活動，活得老，更要活得好。

衛生福利部長邱泰源在開幕式後到慈濟展區參觀，他強調長照3.0即將上路，肯定慈濟醫療體系多年深耕社區、推動高齡健康促進與照護創新的成果。

慈濟醫療執行長林俊龍在「名人講堂」開講，分享「蔬食養生、抗病慢老」理念，後續還有八大專業領域醫養專家接力登場，議題涵蓋失智防治、營養保健與智慧長照，邀民眾見證科技與人文共構高齡新未來。