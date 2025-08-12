防曬怎麼挑？網友最關注這六大要素：質地清爽、潤色兼保養成焦點



炎炎夏日一到，防曬話題立刻成為熱議焦點。面對市面上琳瑯滿目的防曬產品，不少人也因此陷入選擇障礙，不知道該如何挑到最適合自己的那一罐「蜜糖」產品。本篇就整理出網友最在意的六大防曬挑選要素，一起來看看有哪些細節，是左右大家消費的關鍵吧！

「質地」清爽不黏膩為挑選重點 妝前潤色等「附加功能」受消費者青睞

▲ 網友熱議TOP6防曬挑選要素 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網路上針對「防曬挑選要素」的相關討論，可以發現產品的「質地」是許多消費者相當在意的關鍵。有網友分享，自己過去因為害怕黏膩感而抗拒擦防曬，引起不少共鳴，大家紛紛表示「真的不能接受黏黏的防曬」，認為使用感受會直接影響每天持續擦的意願；也因此「清爽」、「好推開」成為最常被提及的推薦優點，如一位網友便大讚自己的愛用品「清爽好吸收、不會沾黏到座椅」，即使在通勤途中補擦也能放心使用。

除了產品質地，不少網友也會特別在意防曬是否具備「附加功能」，如潤色效果、妝前打底等。有網友笑稱挑選妝前防曬「比上班還難」，表示自己是混合偏乾肌，一旦選錯產品，「T字超油直接浮粉卡屑大災難」，因此上網請益，希望找到適合的防曬。

留言區立刻掀起討論，有人推薦某款防曬「不黏不悶，防曬力＋持妝力都穩，妝前服貼度滿分」，成為心中首選；也有網友分享自己的「蜜糖」產品，表示「潤色效果偏微光澤，擦完氣色會變好」，對改善臉部蠟黃很有感。不過也有人提醒「要適量擦，不然會死白」，建議依照膚質與上妝需求挑選最合適的防曬，才能兼具防曬效果與妝效。

而「防曬係數」則是許多網友分享「多款防曬評測」時，經常會納入比較的指標。有網友便建議，若是上班族或平時多以室內活動為主，則「選擇SPF30~50、PA+++就很夠了」。

相對地，若要長時間待在戶外、從事海邊戲水或登山等活動，則選擇「SPF50以上、PA++++」的產品相較會更夠力；也有膚質偏油性的網友分享他的愛用品，表示「油雞我本人大愛，抹完像沒抹」，但也坦言「防曬係數不高，適合室內用」，反映出部分產品雖主打輕薄舒適，仍須依使用場景靈活選擇，防曬力也不可忽略。

除了產品的質地、防曬係數與附加功能外，不少消費者在選購時也會特別在意防曬是否適合自己的膚質；也有人會留意味道是否刺鼻、是否為海洋友善等成分標示。畢竟防曬天天要擦，質地舒服、味道好聞，才能長久維持習慣，並且要記得勤補擦，同時搭配帽子與遮陽傘等物理性防曬，才能在不同情境下給肌膚最全面的防護，撐過一整個豔陽天！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「防曬挑選要素」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/20~2025/07/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

