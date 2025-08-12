防曬怎麼挑？網友最關注這六大要素：質地清爽、潤色兼保養成焦點
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「防曬挑選要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六個防曬挑選要素。
炎炎夏日一到，防曬話題立刻成為熱議焦點。面對市面上琳瑯滿目的防曬產品，不少人也因此陷入選擇障礙，不知道該如何挑到最適合自己的那一罐「蜜糖」產品。本篇就整理出網友最在意的六大防曬挑選要素，一起來看看有哪些細節，是左右大家消費的關鍵吧！
「質地」清爽不黏膩為挑選重點 妝前潤色等「附加功能」受消費者青睞
觀察近三個月內網路上針對「防曬挑選要素」的相關討論，可以發現產品的「質地」是許多消費者相當在意的關鍵。有網友分享，自己過去因為害怕黏膩感而抗拒擦防曬，引起不少共鳴，大家紛紛表示「真的不能接受黏黏的防曬」，認為使用感受會直接影響每天持續擦的意願；也因此「清爽」、「好推開」成為最常被提及的推薦優點，如一位網友便大讚自己的愛用品「清爽好吸收、不會沾黏到座椅」，即使在通勤途中補擦也能放心使用。
除了產品質地，不少網友也會特別在意防曬是否具備「附加功能」，如潤色效果、妝前打底等。有網友笑稱挑選妝前防曬「比上班還難」，表示自己是混合偏乾肌，一旦選錯產品，「T字超油直接浮粉卡屑大災難」，因此上網請益，希望找到適合的防曬。
留言區立刻掀起討論，有人推薦某款防曬「不黏不悶，防曬力＋持妝力都穩，妝前服貼度滿分」，成為心中首選；也有網友分享自己的「蜜糖」產品，表示「潤色效果偏微光澤，擦完氣色會變好」，對改善臉部蠟黃很有感。不過也有人提醒「要適量擦，不然會死白」，建議依照膚質與上妝需求挑選最合適的防曬，才能兼具防曬效果與妝效。
而「防曬係數」則是許多網友分享「多款防曬評測」時，經常會納入比較的指標。有網友便建議，若是上班族或平時多以室內活動為主，則「選擇SPF30~50、PA+++就很夠了」。
相對地，若要長時間待在戶外、從事海邊戲水或登山等活動，則選擇「SPF50以上、PA++++」的產品相較會更夠力；也有膚質偏油性的網友分享他的愛用品，表示「油雞我本人大愛，抹完像沒抹」，但也坦言「防曬係數不高，適合室內用」，反映出部分產品雖主打輕薄舒適，仍須依使用場景靈活選擇，防曬力也不可忽略。
除了產品的質地、防曬係數與附加功能外，不少消費者在選購時也會特別在意防曬是否適合自己的膚質；也有人會留意味道是否刺鼻、是否為海洋友善等成分標示。畢竟防曬天天要擦，質地舒服、味道好聞，才能長久維持習慣，並且要記得勤補擦，同時搭配帽子與遮陽傘等物理性防曬，才能在不同情境下給肌膚最全面的防護，撐過一整個豔陽天！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「防曬挑選要素」相關討論則數。
觀測期間：2025/04/20~2025/07/20，共三個月。
觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！
【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】
花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！
《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。
《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。
想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧
提供題目► marketing@eland.com.tw
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言