快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

男對醫師揮拳 台大醫院報警不姑息

中央社／ 台北8日電
台大醫院前天發生醫療暴力糾紛，警方趕抵依法帶回偵辦。聯合報系記者翁至成／翻攝
台大醫院前天發生醫療暴力糾紛，警方趕抵依法帶回偵辦。聯合報系記者翁至成／翻攝

洪姓男子對醫師揮拳，國立台灣大學醫學院附設醫院今天說，院內對醫療暴力事件「絕對是零容忍」，報警處理不姑息；警方說，涉案男子後續將函送台北地方檢察署偵辦。

台大醫院發言人陳彥元告訴中央社記者，醫師是否受傷，涉及個人隱私，不便透露，但事件發生當下已立刻依院內流程緊急處理，包括保全上前隔開雙方、通報警方等。

陳彥元說，醫院對醫療職場暴力或脅迫事件「零容忍」、絕不姑息，嚴正處理，希望同樣情況未來不要再發生；後續持續關懷受影響員工，希望能再帶著熱情回職場。

根據台北市政府警察局中正第一分局提供資料，6日上午獲報台大醫院有醫療糾紛，立即派員趕到現場，69歲洪姓男子疑由於醫療問題，在診間叫號空檔闖入，對醫師叫囂、揮拳攻擊。

警方說，經醫師告誡，洪姓男子停止攻擊行為，由保全及護理師帶往保全室，員警到場後依涉違反醫療法、中華民國刑法傷害罪等帶洪姓男子到派出所偵處，後續將函送台灣台北地方檢察署偵辦。

根據了解，洪姓男子向警方供稱為肝癌到醫院看診7年，遲遲未醫治成功，當天去醫院找醫師理論，未掛號就直接進診間對醫師揮拳，醫師下巴挨拳後勸導洪姓男子，待洪姓男子冷靜後被帶往保全室。

中正第一分局說，暴力、脅迫等行為，警方必查明嚴辦、絕不寬貸。

醫師 保全 台大醫院

延伸閱讀

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁失控衝台大醫院 闖診療間暴打醫生

沈玉琳罹患血癌爆轉診台大治療　Melody二度發聲

沈玉琳血癌轉診台大「治療進度曝光」！爆暫時無法化療

晚美人生巡迴講座 北海岸長輩晚年自己做主

相關新聞

楊柳颱風路徑往北修正 下周二將抵達台灣東南側外海

中央氣象署下午最新預測指出，今年第11號颱風「楊柳」其未來路徑將略為北修，其中一個原因是太平洋高壓帶沒有比原本預測強， ...

北醫大研究：糖尿病用藥「二甲雙胍」有助延緩糖尿病、肥胖者失智

衛福部統計，截至2024年我國65歲以上失智人口為35萬人，盛行率8%，預估至2061年，累計人數將達88萬人。不過，失...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

聯合報「從氣候轉型看見文化落地生根」摘文創產業新聞報導獎

「2025文創產業新聞報導獎」今揭曉得獎名單，聯合報記者陳雅玲、蔡維斌以深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型報導「從氣候轉型...

配合軍人節9/1起至9/5 勞軍包裹郵資8折優待

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自114年9月1日起至9月5...

男對醫師揮拳 台大醫院報警不姑息

洪姓男子對醫師揮拳，國立台灣大學醫學院附設醫院今天說，院內對醫療暴力事件「絕對是零容忍」，報警處理不姑息；警方說，涉案男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。