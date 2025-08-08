男對醫師揮拳 台大醫院報警不姑息

洪姓男子對醫師揮拳，國立台灣大學醫學院附設醫院今天說，院內對醫療暴力事件「絕對是零容忍」，報警處理不姑息；警方說，涉案男子後續將函送台北地方檢察署偵辦。

台大醫院發言人陳彥元告訴中央社記者，醫師是否受傷，涉及個人隱私，不便透露，但事件發生當下已立刻依院內流程緊急處理，包括保全上前隔開雙方、通報警方等。

陳彥元說，醫院對醫療職場暴力或脅迫事件「零容忍」、絕不姑息，嚴正處理，希望同樣情況未來不要再發生；後續持續關懷受影響員工，希望能再帶著熱情回職場。

根據台北市政府警察局中正第一分局提供資料，6日上午獲報台大醫院有醫療糾紛，立即派員趕到現場，69歲洪姓男子疑由於醫療問題，在診間叫號空檔闖入，對醫師叫囂、揮拳攻擊。

警方說，經醫師告誡，洪姓男子停止攻擊行為，由保全及護理師帶往保全室，員警到場後依涉違反醫療法、中華民國刑法傷害罪等帶洪姓男子到派出所偵處，後續將函送台灣台北地方檢察署偵辦。

根據了解，洪姓男子向警方供稱為肝癌到醫院看診7年，遲遲未醫治成功，當天去醫院找醫師理論，未掛號就直接進診間對醫師揮拳，醫師下巴挨拳後勸導洪姓男子，待洪姓男子冷靜後被帶往保全室。

中正第一分局說，暴力、脅迫等行為，警方必查明嚴辦、絕不寬貸。