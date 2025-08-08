黃怡君念完法律救援雛妓 任檢察官成辦案利器

大學主修法律的黃怡君剛踏入社會時進入婦援會投入雛妓救援。在「跟黑道搶孩子」年代曾說服販賣孩子父母不要賣掉孩子，這些經歷成為她後來擔任檢察官偵辦人口販運的「武器」。

衛生福利部保護服務司今天舉辦「114年度兒少性剝削防制立法30週年特展開幕暨頒獎典禮」，並表揚15名兒少性剝削防制有功人士，台灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察官黃怡君就在其中。

說起參與兒少性剝削防制過程，黃怡君坦言自己雖然念法律，但是剛畢業的時候，覺得司法官工作太沉重，自己還太年輕、無法承受，剛好看到婦女救援基金會的社工職缺，因此決定「試試看」。

「做了才知道，我們都是很好命的人」，黃怡君說，當時在私娼寮裡的孩子，很多月經都還沒來，因此會被施打賀爾蒙，導致身高長不高、胸部特別大；而且生活圈更被侷限於私娼寮裡僅1.5坪大的木板房中，人生的吃喝拉撒病，都不能離開小小的風化區。

為了接觸這些孩子，黃怡君回憶，會利用聖誕節，假裝去傳福音，把求救電話印在福音單上。她也曾把個案的關係化成家族圖，找到販賣孩子的父母，即使沒有任何法律依據可以撐腰，仍透過多次拜訪家庭，成功說服在孩子國小畢業後交給婦援會，不要賣去私娼寮。

「一開始都要跟黑道搶孩子」，黃怡君說，當時從私娼寮救出來的孩子，其實沒有安置的法律依據；如果交給警察，警察就會把孩子交回給父母，但私娼寮的老鴇，馬上又會再把孩子帶回去。幸好後來隨著「少年福利法」修法、「兒少性交易防制條例」訂定，開始有越來越多法律可以幫助這些孩子。

黃怡君說，在婦援會工作的這3年，其實是後來作為檢察官辦性交易、性侵害和人口買賣案件的重要武器。不只讓她更能同理被害人，也因著能講出只有內行才知道的「術語」，讓她獲得這些孩子的信任；她甚至曾在辦案過程中遇到婦援會曾經救援的個案，因著這層關係讓她更容易突破，最終成功破獲人口販賣集團。

「法律其實是越訂越重，但問題是我們怎麼預防」，黃怡君說，兒少性剝削從曾經的雛妓演變成如今的性影像，站在檢察官的立場，會覺得這些一定要靠教育宣導防治，「因為等到動用法律，災害已經造成了」，只有靠教育宣導，才能從根本防制。