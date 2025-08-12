全台Top8衝浪熱點出爐！「這裡」奪聲量第一 浪況穩定又適合新手



台灣四面環海，擁有得天獨厚的天然優勢，不僅浪況多變、四季皆有適合衝浪的地點，更孕育出東西岸各具特色的浪點，每一處都吸引著熱愛冒險、渴望挑戰極限的男女前來逐浪。不論你是新手，想要體驗人生第一次立板的成就感，還是老手尋找高難度浪頭的刺激感，都可以參考以下整理出的全台衝浪景點！

宜蘭「烏石港」浪況全年穩定 台東「金樽」浪頭強勁成為國際賽場地

觀察近一年內網路上針對「全台衝浪景點」的相關討論，可以發現位於宜蘭頭城的「烏石港」為最受熱議的衝浪勝地。除了地理位置鄰近台北、交通相對便利，全年穩定的浪況，加上冬季偶有的大浪場面，總是吸引無數浪人造訪。

有網友笑稱衝浪初體驗是「被浪衝、喝海水」，但也提到教練教學耐心、流程清楚，「一個小時的訓練就已經可以學會成功追浪然後起身衝浪了」；也有其他初學者表示這裡「蠻多新手的，教練也蠻友善」、「沙灘很美，可以眺望龜山島」，甚至提供拍照服務，讓新手留下珍貴紀錄。不過也有人提到熱門時段人潮眾多，「想要在好地方等好浪的話就會很擠」，若不喜歡人擠人的環境，可能就得另覓清靜浪點。

位於東海岸的「金樽」同樣是熱門浪點，特別是在每年冬季，受東北季風影響，帶來穩定且具挑戰性的浪況，在去年更成為國際衝浪大賽的舉辦場地，吸引來自世界各地的衝浪好手齊聚一堂。有在地網友便自豪地表示「果然不簡單！可以吸引到各國的衝浪好手來台灣參加比賽」，大讚台東海水清澈乾淨，非常適合衝浪活動。

甚至有衝浪客專程規劃「三天的台東衝浪行程，解鎖東河、金樽、小漁港三個浪點」，留下滿滿回憶。對於想避開人潮，沈浸在自然氛圍的浪人來說，金樽的「清閒、放鬆」感受，更是一大魅力。

與烏石港相隔不遠的「外澳沙灘」，則以其平緩浪型與寬闊沙岸，受到衝浪初學者的喜愛。有衝浪客便指出「以初次接觸衝浪來說，外澳跟雙獅這兩個浪點對新手最友善也最方便」，加上沙灘上有遮陽休息區、附近商家提供飲品與便當，設備完善、生活機能佳，讓人能安心享受海上活動。

除了以上介紹的浪點，位於國境之南的墾丁「佳樂水」、以及「南灣」也是南台灣衝浪客心目中的衝浪天堂。雖然衝浪是一項需要全身肌群協調、膽量與勇氣兼備的極限運動，但只要選擇合適海域，加上充分的練習，相信你也能帥氣的駕馭海浪！





