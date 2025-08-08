快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

聽新聞
0:00 / 0:00

灣聲樂團以音樂與幾米對話 臺瘋交響流行音樂會明盛大登場

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影

灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，為台灣藝文界帶來一場結合音樂、故事與視覺的全新體驗。

這場由金曲獎最佳作曲人李哲藝擔任導演與音樂總監的音樂會以「沈浸式實境體驗」為核心，運用大型LED與多層次動畫投影，把幾米的筆下世界搬上舞台；化身繪本角色的音樂家穿梭在舞台中，讓觀眾彷彿走進一個會呼吸的繪本。

整場演出由八段主題樂章組成，精選十本經典幾米繪本，包括《森林唱遊》、《月亮忘記了》、《星空》、《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》等，融合原創交響樂章、動畫設計與多媒體舞台，透過完整的聲音敘事與動畫視覺，引領觀眾跨越世代，共同走進記憶的風景。

灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華在記者會上致詞。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華在記者會上致詞。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，導演兼音樂總監李哲藝在記者會上致詞。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，導演兼音樂總監李哲藝在記者會上致詞。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，導演兼音樂總監李哲藝（左六起）、灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華、共同製作人施振榮、台北市文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲在彩排記者會上與企業貴賓們一同合影。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，導演兼音樂總監李哲藝（左六起）、灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華、共同製作人施振榮、台北市文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲在彩排記者會上與企業貴賓們一同合影。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，共同製作人施振榮在記者會上致詞。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，共同製作人施振榮在記者會上致詞。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，今天於彩排記者會上搶先演出精彩片段。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，台北市文化局長蔡詩萍在記者會上致詞。記者余承翰／攝影
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，台北市文化局長蔡詩萍在記者會上致詞。記者余承翰／攝影

動畫 舞台 音樂會

延伸閱讀

角川註冊《隻狼》動畫官網域名！ 或即將發表動畫化消息

《鬼滅之刃無限城篇》上億票房歸功動畫團隊？Jump主編：漫畫沒那麼好，戰鬥場景不夠精彩

第23屆美利達盃單車嘉年華 1129日月潭盛大登場

陳永龍唱經典揭雋永魅力　台北流行音樂特展跨世代開幕

相關新聞

楊柳颱風路徑往北修正 下周二將抵達台灣東南側外海

中央氣象署下午最新預測指出，今年第11號颱風「楊柳」其未來路徑將略為北修，其中一個原因是太平洋高壓帶沒有比原本預測強， ...

北醫大研究：糖尿病用藥「二甲雙胍」有助延緩糖尿病、肥胖者失智

衛福部統計，截至2024年我國65歲以上失智人口為35萬人，盛行率8%，預估至2061年，累計人數將達88萬人。不過，失...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

聯合報「從氣候轉型看見文化落地生根」摘文創產業新聞報導獎

「2025文創產業新聞報導獎」今揭曉得獎名單，聯合報記者陳雅玲、蔡維斌以深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型報導「從氣候轉型...

配合軍人節9/1起至9/5 勞軍包裹郵資8折優待

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自114年9月1日起至9月5...

男對醫師揮拳 台大醫院報警不姑息

洪姓男子對醫師揮拳，國立台灣大學醫學院附設醫院今天說，院內對醫療暴力事件「絕對是零容忍」，報警處理不姑息；警方說，涉案男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。