灣聲樂團以音樂與幾米對話 臺瘋交響流行音樂會明盛大登場
灣聲樂團攜手六位作曲家打造沈浸式製作《幾米森林裡的樂章-臺瘋交響流行音樂會》，將於2025年8月9至10日在台北流行音樂中心盛大登場，為台灣藝文界帶來一場結合音樂、故事與視覺的全新體驗。
這場由金曲獎最佳作曲人李哲藝擔任導演與音樂總監的音樂會以「沈浸式實境體驗」為核心，運用大型LED與多層次動畫投影，把幾米的筆下世界搬上舞台；化身繪本角色的音樂家穿梭在舞台中，讓觀眾彷彿走進一個會呼吸的繪本。
整場演出由八段主題樂章組成，精選十本經典幾米繪本，包括《森林唱遊》、《月亮忘記了》、《星空》、《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》等，融合原創交響樂章、動畫設計與多媒體舞台，透過完整的聲音敘事與動畫視覺，引領觀眾跨越世代，共同走進記憶的風景。
