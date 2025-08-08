快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

桃機暑假活動 展出熊本熊辦公室、體驗營看北廊廳

中央社／ 台北8日電

桃園國際機場今年上半年旅運量增5.79%，全年估4900萬人次。桃機公司今天表示，暑假推4活動，包括展出熊本熊部長辦公室，體驗營首帶學員開箱第3航廈北廊廳，中籤率僅2.4%。

桃機公司副總經理李俊德出席記者會時表示，桃機今年上半年旅運量2346萬7882人次，較去年同期成長5.79%，預估全年可達4900萬人次，超越疫情2019年4868萬人次，將突破歷史新高。

不僅如此，1至6月桃園機場轉機旅客已達341萬675人次，較去年同期增加6萬3520人次，同樣創新高紀錄。

目前正值暑假期間旅運繁忙時期，李俊德表示，希望讓旅客感受到服務的溫暖與親切，規劃飛安實境解謎遊戲、探索熊本趣特展、馬戲樂舞等藝文演出、機場體驗營4大系列活動，兼具趣味與教育性，讓旅客從機場就開始歡樂的旅程。

值得一提的是，桃園機場去年與熊本機場締結姊妹機場以來，首次合作舉辦的文化觀光交流活動，展期至12月14日。

李俊德表示，現場展出熊本觀光主題及熊本熊部長辦公室，8月3日也在第2航廈舉辦熊本熊見面會，經統計活動週末第2航廈的北側5樓商場來客數成長28%，帶動假日機場觀光與消費人潮。

另一方面，邁入第3年的桃園機場體驗營，在8月23日、30日及9月6日舉辦3梯次活動，除參訪星宇航空運籌中心外，也將深入長榮空廚了解飛機餐製作過程，並首次帶領學員開箱即將啟用的第3航廈北登機廊廳。

李俊德表示，去年桃園機場體驗營中籤率4.3%，推測今年可能有不少航空迷報名，想要搶先看北登機廊廳，因此中籤率僅2.4%。

李俊德指出，依照工期推估，第3航廈北登機廊廳將在9月完工，後續將陸續邀請駐場單位測試，為營運做準備，目標年底前啟用。

桃機 熊本熊 桃園機場

延伸閱讀

桃機場上半年旅運年成長6% 全年預估4900萬人次

桃機上半年旅運年成長6% 全年預估4900萬人次

暑假機車考照旺季 台東監理站曝關卡大魔王！沒做這動作7天再來

西寧機場 新航站啟用

相關新聞

楊柳颱風路徑往北修正 下周二將抵達台灣東南側外海

中央氣象署下午最新預測指出，今年第11號颱風「楊柳」其未來路徑將略為北修，其中一個原因是太平洋高壓帶沒有比原本預測強， ...

北醫大研究：糖尿病用藥「二甲雙胍」有助延緩糖尿病、肥胖者失智

衛福部統計，截至2024年我國65歲以上失智人口為35萬人，盛行率8%，預估至2061年，累計人數將達88萬人。不過，失...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

聯合報「從氣候轉型看見文化落地生根」摘文創產業新聞報導獎

「2025文創產業新聞報導獎」今揭曉得獎名單，聯合報記者陳雅玲、蔡維斌以深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型報導「從氣候轉型...

配合軍人節9/1起至9/5 勞軍包裹郵資8折優待

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自114年9月1日起至9月5...

男對醫師揮拳 台大醫院報警不姑息

洪姓男子對醫師揮拳，國立台灣大學醫學院附設醫院今天說，院內對醫療暴力事件「絕對是零容忍」，報警處理不姑息；警方說，涉案男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。