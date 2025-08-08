桃機暑假活動 展出熊本熊辦公室、體驗營看北廊廳

桃園國際機場今年上半年旅運量增5.79%，全年估4900萬人次。桃機公司今天表示，暑假推4活動，包括展出熊本熊部長辦公室，體驗營首帶學員開箱第3航廈北廊廳，中籤率僅2.4%。

桃機公司副總經理李俊德出席記者會時表示，桃機今年上半年旅運量2346萬7882人次，較去年同期成長5.79%，預估全年可達4900萬人次，超越疫情2019年4868萬人次，將突破歷史新高。

不僅如此，1至6月桃園機場轉機旅客已達341萬675人次，較去年同期增加6萬3520人次，同樣創新高紀錄。

目前正值暑假期間旅運繁忙時期，李俊德表示，希望讓旅客感受到服務的溫暖與親切，規劃飛安實境解謎遊戲、探索熊本趣特展、馬戲樂舞等藝文演出、機場體驗營4大系列活動，兼具趣味與教育性，讓旅客從機場就開始歡樂的旅程。

值得一提的是，桃園機場去年與熊本機場締結姊妹機場以來，首次合作舉辦的文化觀光交流活動，展期至12月14日。

李俊德表示，現場展出熊本觀光主題及熊本熊部長辦公室，8月3日也在第2航廈舉辦熊本熊見面會，經統計活動週末第2航廈的北側5樓商場來客數成長28%，帶動假日機場觀光與消費人潮。

另一方面，邁入第3年的桃園機場體驗營，在8月23日、30日及9月6日舉辦3梯次活動，除參訪星宇航空運籌中心外，也將深入長榮空廚了解飛機餐製作過程，並首次帶領學員開箱即將啟用的第3航廈北登機廊廳。

李俊德表示，去年桃園機場體驗營中籤率4.3%，推測今年可能有不少航空迷報名，想要搶先看北登機廊廳，因此中籤率僅2.4%。

李俊德指出，依照工期推估，第3航廈北登機廊廳將在9月完工，後續將陸續邀請駐場單位測試，為營運做準備，目標年底前啟用。