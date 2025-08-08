聯合報「從氣候轉型看見文化落地生根」摘文創產業新聞報導獎

「2025文創產業新聞報導獎」今揭曉得獎名單，聯合報記者陳雅玲、蔡維斌以深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型報導「從氣候轉型看見文化落地生根」，摘下今年平面及網路新聞類報導獎。頒獎典禮訂於8月16日在台北市青少年發展處舉行。

文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦，今年邁入第14屆。

聯合報記者蔡維斌、陳雅玲觀察雲林縣口湖鄉成龍村的變化，從30年前一場世紀海水倒灌，幾乎滅村，廣大良田被淹沒變成濕地；環境部日前把這個海平面下的聚落演變拍成影片，在雲林首映。其實從在地深入了解可以發現，成龍濕地不僅是國家重要濕地，也是調適氣候變遷、進而地方創生的示範場域，值得借鏡。

根據科學報告，全球暖化2℃，台灣海平面將上升約34.5公分，成龍濕地示範了如何因應氣候變遷調適與提升韌性，其經驗也將由環境部納入國家調適計畫。

採訪團隊發現，觀樹基金會進駐成龍村之後，帶來「與水共生」理念，借用學校教室引進國際藝術家駐村，打造「成龍濕地國際藝術節」品牌，更創辦「成龍濕地偵探社」等社團，帶領孩子認識及維護濕地生態，改變了全村命運，不但走出險遭滅村的悲情，也成為台灣環境教育的典範場域。

中華新聞記者協會理事長袁天明指出，台灣文化創意產業擁有深厚的人文底蘊與多元文化融合的優勢，未來透過產官學通力合作，可朝多個方向努力，包括加強文化內容的數位轉型與國際行銷、深化地方創生與文化場域再造、推動跨域整合與創新商模；文創產業未來應善用中華文化的豐厚底蘊與創意能量，透過科技融合、在地連結與國際拓展，打造更具韌性與永續性的產業生態，進一步提升全球影響力與經濟價值。