北醫大研究：糖尿病用藥「二甲雙胍」有助延緩糖尿病、肥胖者失智

衛福部統計，截至2024年我國65歲以上失智人口為35萬人，盛行率8%，預估至2061年，累計人數將達88萬人。不過，失智症病人可能有福了，北醫大最新研究發現，常見糖尿病治療用藥二甲雙胍，不僅有助血糖控制，對糖尿病患、肥胖病人而言，長期使用可望降低罹患失智症、整體死亡率風險，未來若進一步釐清作用機轉，有望用於認知功能保護，預防失智症。

糖尿病患血管有如泡在糖水中，長期呈現發炎狀態，過去已有研究證實，糖尿病患為失智症高風險族群，肥胖也是影響失智發展另一大因子。北醫大考科藍台灣研究中心主任陳杰峰指出，二甲雙胍具抗發炎、抗氧化作用，可調節中樞神經系統代謝機制，減少神經退化現象。

陳杰峰表示，研究團隊結合北醫附醫神經內科、數據處等團隊，利用全球醫療資料平台「TriNetX」進行回溯性大數據分析，納入超過45萬名具有不同體重指數（BMI）之成人，分析其長達10年的健康紀錄。結果發現，相較於未使用二甲雙胍對照組，使用該藥的病人在所有BMI組別中，罹患失智症的風險皆顯著下降，整體死亡率亦同步降低。

陳杰峰指出，近年陸續有研究發現，二甲雙胍藥物除治療糖尿病以外，也有其他好處，這項研究是以全球性資料庫分析研究，從巨量資料觀察到，糖尿病、肥胖者服用二甲雙胍藥物，可以延緩失智症，研究團隊提醒，該藥物若要拓展至失智預防領域，仍須進一步針對非糖尿病病人進行長期臨床試驗，確保安全性、適應性。

北醫大指出，這項研究成果，已刊登在國際期刊「Diabetes, Obesity and Metabolism」，並獲美國醫學新聞網站「News Medical」報導。