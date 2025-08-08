一度被建議脊椎開刀…7旬翁雙腳無力揪不出原因 竟是「這疾病」導致

70歲老翁雙腳逐漸沒力，無法走路，向骨科、復健科醫師求助都未見起色，經檢測糖化血色素等才發現罹患糖尿病導致神經病變，藉藥物及重複性經顱磁刺激術治療，目前已能走路。

員榮醫院神經內科主任葉宗勳今天透過新聞稿表示，老翁日前被家人用輪椅推進診間，稱1個多月以來雙腳逐漸沒力，看復健科、中醫與骨科都未好轉，甚至有醫師建議脊椎開刀。

他說，如果只有一邊手腳無力，會研判可能是中風，但如果雙側同時沒力，從脊髓、周邊神經到肌肉問題都有可能。

葉宗勳表示，由於老翁大腿內側肌肉出現不對稱、肉眼可見萎縮，不像典型周邊神經病變從腳底麻上來，也不像脊髓壓迫有明確感覺異常分界，懷疑是糖尿病問題。

醫師安排老翁進行神經傳導、肌電圖及糖化血色素等檢測，證實患有嚴重糖尿病，引起神經病變，解開雙側大腿肌肉萎縮無力原因。

他說，經為老翁擬定全方位治療，從飲食衛教及藥物介入，安排患者接受重複性經顱磁刺激術，利用磁場脈衝活化受損神經通路，促進肌肉功能恢復，經近2個月治療，老翁從一開始須人攙扶，到後來能自行拄拐杖走路，已能順利走完治療室階梯。