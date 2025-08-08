快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

一度被建議脊椎開刀…7旬翁雙腳無力揪不出原因 竟是「這疾病」導致

中央社／ 彰化8日電
員榮醫院神經內科主任葉宗勳（圖）8日分享個案，指70歲老翁雙腳逐漸沒力、無法行走，經檢測糖化血色素等才發現罹患糖尿病導致神經病變，隨後安排患者接受重複性經顱磁刺激術等治療，目前老翁已能走路。圖／中央社（員榮醫院提供）
員榮醫院神經內科主任葉宗勳（圖）8日分享個案，指70歲老翁雙腳逐漸沒力、無法行走，經檢測糖化血色素等才發現罹患糖尿病導致神經病變，隨後安排患者接受重複性經顱磁刺激術等治療，目前老翁已能走路。圖／中央社（員榮醫院提供）

70歲老翁雙腳逐漸沒力，無法走路，向骨科、復健醫師求助都未見起色，經檢測糖化血色素等才發現罹患糖尿病導致神經病變，藉藥物及重複性經顱磁刺激術治療，目前已能走路。

員榮醫院神經內科主任葉宗勳今天透過新聞稿表示，老翁日前被家人用輪椅推進診間，稱1個多月以來雙腳逐漸沒力，看復健科、中醫與骨科都未好轉，甚至有醫師建議脊椎開刀。

他說，如果只有一邊手腳無力，會研判可能是中風，但如果雙側同時沒力，從脊髓、周邊神經到肌肉問題都有可能。

葉宗勳表示，由於老翁大腿內側肌肉出現不對稱、肉眼可見萎縮，不像典型周邊神經病變從腳底麻上來，也不像脊髓壓迫有明確感覺異常分界，懷疑是糖尿病問題。

醫師安排老翁進行神經傳導、肌電圖及糖化血色素等檢測，證實患有嚴重糖尿病，引起神經病變，解開雙側大腿肌肉萎縮無力原因。

他說，經為老翁擬定全方位治療，從飲食衛教及藥物介入，安排患者接受重複性經顱磁刺激術，利用磁場脈衝活化受損神經通路，促進肌肉功能恢復，經近2個月治療，老翁從一開始須人攙扶，到後來能自行拄拐杖走路，已能順利走完治療室階梯。

醫師 復健 糖尿病

延伸閱讀

肌肉山山嬌妻素顏驚豔 百年約方洗卸乳爆紅

愛吃薯條要注意！ 專家：每週三份就提升患糖尿病機率

曾拒治療不吃藥 穩定醫病關係助92歲婦控制糖尿病

血糖監測裝置成風潮！沒有糖尿病的人也需要嗎？專家解答

相關新聞

楊柳颱風路徑往北修正 下周二將抵達台灣東南側外海

中央氣象署下午最新預測指出，今年第11號颱風「楊柳」其未來路徑將略為北修，其中一個原因是太平洋高壓帶沒有比原本預測強， ...

北醫大研究：糖尿病用藥「二甲雙胍」有助延緩糖尿病、肥胖者失智

衛福部統計，截至2024年我國65歲以上失智人口為35萬人，盛行率8%，預估至2061年，累計人數將達88萬人。不過，失...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

聯合報「從氣候轉型看見文化落地生根」摘文創產業新聞報導獎

「2025文創產業新聞報導獎」今揭曉得獎名單，聯合報記者陳雅玲、蔡維斌以深入報導雲林成龍濕地的調適與轉型報導「從氣候轉型...

配合軍人節9/1起至9/5 勞軍包裹郵資8折優待

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自114年9月1日起至9月5...

男對醫師揮拳 台大醫院報警不姑息

洪姓男子對醫師揮拳，國立台灣大學醫學院附設醫院今天說，院內對醫療暴力事件「絕對是零容忍」，報警處理不姑息；警方說，涉案男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。