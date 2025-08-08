快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

聽新聞
0:00 / 0:00

配合軍人節9/1起至9/5 勞軍包裹郵資8折優待

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自114年9月1日起至9月5日止，舉辦九三軍人節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待，歡迎多加利用。

中華郵政公司表示，凡在前述期間寄往上列地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，則不再享本優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政公司籲請顧客交寄時，儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區之特種信箱號碼 (勿書寫部隊名稱或番號)、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。

紙箱 國軍 中華郵政

延伸閱讀

響應九三敬軍 退輔會三大高山農場入園住房優惠

喊「光輝的823」 卓榮泰：感念國軍不是一時衝動

114年軍人節敬軍記者會 卓榮泰感謝民間企業的參與

評惡罷失敗10理由 趙少康：民進黨還要承受823挫敗？

相關新聞

65歲以上長者30萬人罹肌少症 醫建議：年輕開始規律運動、吃蛋白質

肌少症是隨年齡增長導致肌肉量、肌力逐漸流失的一種退化性疾病，在台灣，65歲以上長者肌少症盛行率為6.8%至10%之間，推...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

配合軍人節9/1起至9/5 勞軍包裹郵資8折優待

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自114年9月1日起至9月5...

高齡健康產業博覽會 台大、北榮秀智慧醫療成果

第二屆「高齡健康產業博覽會」今在台北世貿一館開跑，本次主題為「再青春」，為期三天期間吸引超過350家廠商、1200個展位...

曾任社工入私娼寮搶救雛妓 檢察官黃怡君提醒兒少拒拍性影像

兒少性剝削防制條例因應國內人口販運、雛妓問題而設，今年立法滿30周年。花蓮高分檢檢察官黃怡君，法律系畢業後，曾任婦女救援...

諮商心理師公會啟動「台師大女足案心理支持」案 線上實體雙管齊下

師範體系近期爭議不斷，台師大女足隊抽血案不只有違法人體研究法，更有霸凌疑慮，引發社會大眾廣泛關注與討論。教育部委託諮商心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。