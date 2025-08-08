聽新聞
桃機北登機廊廳 力拚年底前啟用
預計今年底前啟用營運的北登機廊廳目前正在辦理營運前準備作業，桃園機場公司表示，北登機廳是全新設施，必須側是多項設備的系統介面運作，會爭取充裕時間做更嚴謹的系統驗證作業，目前各國籍航空公司各機型正在做航機試拖中，截至8月7日完成30架次測試作業。
桃園機場公司副總李俊德表示，北登機廊廳刻正進行電梯、電扶梯、電走道、室內裝修，並辦理營運前準備作業。北登機廊廳為全新設施，橫跨空橋登機門、航機導引、行李運送、資通訊系統及消防設備等多項系統介面運作，爭取充裕時間做更嚴謹的系統驗證作業。
李俊德說， 機場公司自今(2025)年5月起，安排國籍航空的各機型航機試拖，進行機坪動線測試及地勤作業模擬，截至8月7日完成30架次測試作業，預計今年底前啟用。
