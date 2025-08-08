高齡健康產業博覽會 台大、北榮秀智慧醫療成果

第二屆「高齡健康產業博覽會」今在台北世貿一館開跑，本次主題為「再青春」，為期三天期間吸引超過350家廠商、1200個展位參與，聚焦高齡社會下的健康促進、智慧科技與友善環境。台大醫療體系與榮總體系也共襄盛舉，各自在高齡照護與智慧醫療上的成果與創新應用。

台大醫院副院長黃國晉指出，台大醫療體系透過跨場域整合與創新科技應用，打造以人為核心的智慧健康模式，實踐健康、安心、在地安老的願景。台大總院展示獲獎的「第四代即時同步遠距照護服務」，結合AI與生理感測，提供全天候居家健康監測，降低急診與住院風險；正在開發的「AI肌少症評估軟體」可即時分析CT影像、協助個人化介入；「樂齡復健家」系統則透過LINE平台協助高齡者居家復健不中斷。

台大癌醫中心展出「人工智慧輔助LDCT肺癌篩檢」與毫米波「跌倒偵測系統」。新竹分院以「iSee GenAI Educator」平台推動多語衛教，並結合混合實境與AI社交機器人「Kebbi Air S」，提升高齡者溝通與互動品質。

金山分院則展示行動醫療與到宅牙醫、超音波服務，補足偏鄉資源缺口；雲林分院運用藍牙定位提升住院安全，並整合智慧社區平台與肌少症互動圖卡。北護分院則推出智慧鞋墊與AI資源分析系統，落實社區照護數據化與個人化介入。

台北榮總聯合台中、高雄、玉里與台南分院，以及稻香日照中心參與展出，聚焦醫療、長照與智慧科技應用。北榮展出「智慧腦情緒影像技術」把抽象心理狀態病程客觀數據，並以「御守平台」串聯跨團隊即時照護，打造整合醫養服務。玉里分院則介紹偏鄉智慧照護實例，強化資源配置與照護品質。