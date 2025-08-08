65歲以上長者30萬人罹肌少症 醫建議：年輕開始規律運動、吃蛋白質

肌少症是隨年齡增長導致肌肉量、肌力逐漸流失的一種退化性疾病，在台灣，65歲以上長者肌少症盛行率為6.8%至10%之間，推估我國有30萬名長者受肌少症影響。臨床醫師指出，肌少症尤其好發於女性、久坐及慢性病族群，呼籲民眾從年輕時開始養成規律運動習慣，配合攝取足夠蛋白質，有助延緩肌少症惡化，避免肌力流失。

68歲病友曾女士說，她過去沒有運動習慣，肌力隨年紀增長流失，卻不自知。某日突然發現走路吃力，手部也無力，連瓶蓋都轉不開，還因為肌力不足而跌倒，導致脛骨粉碎性骨折，因此開始正視骨質疏鬆及肌力不足問題。術後她積極進行復健、肌力訓練，目前已可穩定行走，每天與先生一起爬山、游泳、走路、吊單槓等，盼透過這些運動維持肌力。

林口長庚醫院脊椎科主治醫師邱炳燁表示，70歲以後肌肉量與肌力的流失速度快。若未及早介入，不僅影響行動能力，也會提高跌倒與骨折風險。肌少症在65歲以上盛行率達15%至50%，好發於女性、久坐及慢性病族群。肌力流失會導致跌倒的風險增加，若再加上有骨質疏鬆的情形，更容易因為跌倒造成骨折、臥床或失能。統計顯示，髖關節骨折的病人，一年內的死亡率高達20%至30%。

脊椎是身體支撐的關鍵結構，當肌力不足時，容易造成腰痠背痛、姿勢不良，甚至惡性循環地加重脊椎退化。邱炳燁表示，維持核心肌群與下肢肌力的訓練相當重要。建議民眾從年輕開始就養成規律運動的習慣，包括快走、爬樓梯、深蹲等簡單動作，搭配足夠的蛋白質攝取並多曬太陽、避免久坐，都有助於延緩肌少症發展，尤其是40歲以上的族群，更要特別注意。

長庚永慶盃路跑今年邁入第16屆，將於9月28日在台北、台中、嘉義、高雄四地同時開跑，今年選定肌少症為健康議題。台北長庚紀念醫院院長黃集仁表示，盼透過每年例行舉辦路跑活動，提醒國人養成規律運動習慣的重要性。衛福部國健署副署長賈淑麗表示，預防重於治療，政府鼓勵全民養成健康行為，才能真正活得健康有品質，也肯定長庚醫院長期堅持舉辦這項有意義的活動。