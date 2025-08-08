心肌梗塞不只高血壓才有 醫示警：關鍵在這層血管「保護膜」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
睡眠對血管內皮細胞來說，是重要的保養時刻。示意圖／ingimage

很多人認為血壓正常、膽固醇不高，就不必擔心心血管健康。然而醫師提醒，真正決定血管狀態的關鍵，是一層覆蓋血管內壁、看不見的「血管內皮細胞」（Endothelial Cells）。它就像血管的皮膚，掌控血液流動、發炎反應，甚至影響癌細胞是否能入侵。

醫師張家銘日前在臉書粉專提到，當血管內皮功能正常時，血流順暢、發炎少，身體如同高速公路無塞車；一旦受損，血流會變得阻滯，增加動脈硬化、血栓與心肌梗塞風險，卻往往沒有明顯症狀，等到出現問題時，已是疾病前兆。

他指出，血管內皮細胞對飲食極為敏感，高糖、高油、加工紅肉、炸物與含糖飲料，會誘發發炎反應、抑制一氧化氮（NO）生成，長期下來削弱血管彈性；相反地，深綠色蔬菜有助促進NO生成，莓果、葡萄、黑巧克力等富含多酚的食物具抗氧化效果，橄欖油、堅果與深海魚則能提供Omega-3，豆製品與全穀類更有助穩定血糖、保護血管。

除了飲食，生活作息同樣關鍵。長期壓力睡眠不足會使交感神經過度活躍、皮質醇升高，進而抑制NO生成，使內皮乾燥脆弱、血壓上升。他也提醒，睡眠是內皮細胞修復的重要時段，「少熬一晚夜，可能比多補一顆保健品更有效」。

至於營養補充，白藜蘆醇、硝酸鹽、精胺酸、輔酶Q10及維生素C、E等，都在研究中顯示對內皮健康有助益，但效果最佳者往往是原本就有良好生活習慣的人。補品可以加分，卻無法取代均衡飲食與規律運動。

他建議，從微小的日常行動開始：多走一段路、少喝一杯含糖飲料、提早半小時睡覺、每天吃一份深綠色蔬菜，這些習慣累積起來，就能讓血管恢復彈性、延長壽命。「血管是沉默的器官，當它出事時往往為時已晚，預防永遠勝於治療。」

