桃機上半年旅運年成長6% 全年預估4900萬人次

桃園國際機場2025年上半年旅運量2346萬7882人次，較去年同期成長5.79%，今年樂觀預估可達4900萬人次。正值暑假期間旅運繁忙時期，桃園機場希望讓旅客感受到服務的溫暖與親切，規劃飛安實境解謎遊戲、「探索熊本趣」特展、馬戲樂舞等藝文演出與機場體驗營等四大系列活動，兼具趣味與教育性，讓旅客從機場起，就開始歡樂的旅程。

「探索熊本趣」特展為桃園機場（TPE）與熊本機場（KMJ）自去(2024)年締結姊妹機場以來，首次合作舉辦的文化觀光交流活動，展期至12月14日。現場展出原汁原味的熊本觀光主題及熊本熊部長辦公室，掃描QR Code即可啟動AR體驗，協助部長蓋公文，互動與萌感兼具；還有兩隻專為桃園機場打造的3D熊本熊，等著粉絲來打卡。機場公司也邀請熊本縣知事木村敬及熊本國際機場株式會社社長山川秀明，8月3日於第二航廈舉辦熊本熊見面會，打造熊本熊與觀光署喔熊台日兩隻吉祥物同場歷史畫面，讓國人不用去日本就可親睹熊本熊風采。活動的周末，桃園機場第二航廈的北側五樓商場來客數成長28%，也帶動假日機場觀光與消費人潮。

自2023年起，機場公司透過互動遊戲以寓教育樂方式宣導飛航安全，搭配暑期親子旅遊熱門期間，以實境尋寶的互動方式，帶民眾一關關解謎，提升飛安意識。去年參與人數為2萬6798人，較前年成長3.7倍，今年主題為「飛向雲端守護平安」，活動設於第二航廈出發大廳服務台後方，至8月31日全天候開放，迄今已9306人參與，顯示推廣成效顯著。遊戲以「行李安全規定」、「飛航禁限區說明」及「機場周邊強光使用規範」三大情境設計，以實境解謎提升旅客飛安意識，並邀請機場鄰近兩所國小74名師生共同參與，讓飛安觀念向下紮根，從小深植心中。

延續去年大獲好評的文藝季，今年以「翱翔天際，大Fun藝彩」為主題，邀請藝文團體於機場表演音樂、舞蹈、戲劇及跨界藝術，獲得廣大迴響。有鑑於今年旅運將突破歷史新高，1至6月桃園機場轉機旅客亦已達341萬675人次，較去年同期增加6萬3520人次，亦創新高紀錄，今年更將藝文表演擴大至出境及轉機管制區內。8月於第二航廈中央區推出兩場精彩表演，分別為8月8日由「星合有限公司」演出富有現代劇場感的馬戲表演，8月22日則由「當代樂坊」帶來融合古典與現代的樂舞表演，邀請旅客在通關候機的空檔，體驗台灣多元文化與藝文氛圍。

邁入第三年的「桃園機場體驗營」，於8月23日、30日及9月6日舉辦三梯次活動，除參訪星宇航空運籌中心外，也將深入長榮空廚了解飛機餐製作過程，並首次帶領學員開箱即將啟用的第三航廈北登機廊廳，增加社會對於重大工程建設的認同與支持。今年報名盛況更勝以往，3437人報名僅錄取84名，中籤率僅2.4%。錄取的幸運兒名單已公告於桃園機場Facebook粉絲專頁。