諮商心理師公會啟動「台師大女足案心理支持」案 線上實體雙管齊下

師範體系近期爭議不斷，台師大女足隊抽血案不只有違法人體研究法，更有霸凌疑慮，引發社會大眾廣泛關注與討論。教育部委託諮商心理師公會全國聯合會啟動「台師大女足隊心理支持服務專案」，希望透過電話諮詢、心理諮商與精神醫療資源轉介等，協助受影響的現任或曾任台師大女足隊員。

諮商心理師公會全國聯合會理事長蔡曉雯表示，在權力與信賴關係中受創傷的人，會失去對體制的信任，伴隨恐懼、自我懷疑、沒有保護自己或伙伴的愧疚。隨著事件爆發，當事人受到關注與評論，甚至警告威脅，又是另一層壓力與恐懼。未被處理的創傷像陰魂不散的惡夢，無法安心放鬆，也損害身心健康，因此全聯會理、監事很快地達成共識，回應教育部的委託。

全聯會理事黃柔嘉說，可能的創傷反應包括，是否參與研究的掙扎與懷疑、因不參與而自責或覺得可惜，獲釋情緒心理等影響。希望透過相關心理支持讓受影響者恢復對人或是體制的信任，也重新在人生發展前進。

全聯會常務理事胡延薇說，由於部分民眾已經畢業，可能在全台各縣市生活、工作，因此專案提供全台實體或通訊的心理諮商服務方式，並恪守保密義務，使用者姓名與資料不會提供教育部與台師大，盼能在更安心的環境下得到理解與支持，進一步獲得心理安全感修復與身心壓力調適。

黃柔嘉表示，提供服務的諮商心理師執業都超過5年，並且有創傷復原、倫理與運動員諮商等專長之資深諮商心理師。專案服務從8月開始到明年6月底，只要是105年至114年間曾參加女足球隊者，都是此專案希望可以服務的潛在當事人，期間可透過電話、官方LINE帳號進行諮詢，並透過填寫申請表，匿名諮詢或申請心理諮商服務。

蔡曉雯呼籲，同一事件中每個人有不同的故事和聲音，差異是正常的，都應該被傾聽。雖然事件的發生已無法抹除，但為自己投入心理復原工作，是值得的、更是勇敢的。期盼透過專案的規劃與服務，幫助歷年的女足隊員了解他們值得被好好承接，各地的諮商心理師會一同堅定陪伴當事人走向復原之路。